Bivši učesnik "Zadruge" Filip Car u središtu je skandala nakon što su ga bivše partnerke, inače ljute rivalke, Maja Marinković i Aleksandra Nikolić, sa kojom ima ćerku, javno optužile za nasilje.

Aleksandra je ispričala da ju je trudnu maltretirao, davio, vukao za kosu i razvlačio po stanu. Takođe, rekla je da joj je pretio pištoljem, a istu stvar rekla je i Maja - optužila je bivšeg da joj je pištolj gurao u usta, a priložila je i fotografije na kojima je krvava i modra.

Svoju stranu priče Filip Car izneo je u razgovoru za naš portal.

- Svalio bih svu krivicu na sebe zato što sam uopšte bio sa takvim osobama poput Maje i Aleksandre, tu sam automatski kriv zato što moji izbori govore o tome da ja nisam normalan. Javnost dovoljno poznaje te osobe, a verovatno postoje ljudi čiji koeficijent inteligencije je srazmeran sobnoj temperaturi, pa veruju u te priče koje one pričaju - počinje priču Car za Pink.rs.

Kaže da je čak uspeo da ujedini Maju i Aleksandru.

- Uspeo sam da napravim to da se Maja Marinković i Aleksandra Nikolić pomire, da se čuju na telefon... Bar to, da velike rivalke i neprijateljice, čije se podrške međusobno godinama natežu i svađaju, postanu maltene drugarice - šokirao je Filip.

- Sve je bilo predobro, Maja i ja super, ali joj nije dao vrag mira, negde je morala ispoljiti svoje ludilo. Dok sam ja zaspao, provalila je u moj telefon i našla kompromitujući sadržaj koji sam ja, nažalost, posedovao u telefonu, kako Aleksandrin, tako i od drugih devojaka. Tu sam se zaj*bao, nijedna riba mi više ništa neće slati, a nijednu nisam odao... A imao sam slika od svakakvih! Tu je počela frka, svađe - objašnjava Car, koji demantuje da je tukao Maju.

- Ono što je slikala, krv... Pa, mi smo bili krvavi do kolena! Ona je porazbijala sva stakla u kući, ona je nabijala glavom u stakla! Priča da ima dokaze, pa znam ja sa kim sam tikve sadio! Imam sve audio i video snimke svega. Pa, nemoj da joj pustim snimak gde drži vrata, ona nabija po vratima, hoće da me tuče. Razbila mi auto, sat, stan, glavu lupala o stakla, u ogledala, vrata razvaljivala... Mislite li stvarno da bih ja s Majom Marinković mogao na kraj izaći, da ja nasrnem na nju, a ne ona na mene?! Priča za malu decu - objašnjava Car.

Kako kaže, Aleksandra takođe sve laže.

- Ne znam kada Aleksandra laže, tad, sad, kad priča istinu. Sve je to govorila na Pinku, pa demantovala, već mi je to tragikomedija. Ona se us*ala, jer je Maja svojim storijem dala naznaku da poseduje nešto, pa se onda ostrvila na mene. To je uradila, pa se Maji ulizala, da Maja to ne bi pustila. To je velika obmana i bljuvotina, same su sebi uskočile u stomak. Što više budu pričale, iz dana u dan ću na kašiku puštati dokaze. Čekam da mi stigne drugi telefon, pa da pustim audio snimak sa Aleksandrom, gde ona posle toga što je pričala iste stvari na Pinku, meni priznaje da je lagala. Videlo se na njenom lajvu da žena priča o nasilju bez ijedne emocije, facijalne ekspresije. Svaki minut ponavlja:"Pričam istinu". Jadnu Slovenku je umešala, sa kojom se tukla, koju je poterala, od koje je otišla, naziva je bolesnicom... Nemoj da joj pustim snimak šta priča za svoju majku, a i Slovenkin snimak kako me naziva, kako plače za mnom. Svakodnevno me zove, želi da se pomirim sa Aleksandrom. Pomognem joj u svakom smislu... Naravno, staće na ćerkinu stranu, ali nemoj lagati ako sam ti pomogao, ako sam te ugostio. I moj otac može doći i reći da je video da je Aleksandra mene napala i da sam ja od kuće otišao, a da se sve desilo kada sam snimao klip pozdrava za Zolu, za "Elitu", jer je tad napravila frku, mislila je da snimam klip zbog Maje, a ne Zole.

Kako nam je ispričao, i policijski službenici u Zagrebu, gde ga je Aleksandra svojevremeno prijavila, shvatili su da Nikolićeva laže.

- Držali su me u policiji 48 sati. Policija joj je rekla:"Gospođo, priče su vam nepovezane. Kako ste pobegli, ako je on otišao pre? Kako vas je istukao, ako nemate nijednu povredu?". Lagala je da ne čuje na jedno uvo. Nebuloze do te mere da... Zbog ovoga što je sada uradila i rekla, uzeću advokata i boriću se za starateljstvo nad detetom. Nelegalno mi je dete odvela preko granice. Lagala je sve vreme da nema dečka, a ima ga otkako je rodila. Već u trudnoći se sa tim momkom spanđala, carski rez joj nije zarastao, ona je već našla momka - priča Car i dodaje:

- Na sve moguće su spremne zarad malo medijske pažnje, giftova, podrški. Ako sam toliko loš... Donja glava me otera u ćorsokak, pa završim sa njima, ali zašto se one tako lošem liku vraćaju?! Aleksandra priča u lajvu nepovezane stvari, kao u Parizu sam je hteo baciti sa balkona, a mi smo tada lajvali non-stop. Gnusne stvari pričaju.

Za svoje bivše partnerke ima i specijalni predlog:

- Voleo bih da svo troje odemo na poligraf. Da postavim ja njima po deset pitanja, one meni, svako svakom međusobno, pa da narodu dokažemo ko je u pravu, a ko ne. Hajde da vidimo validnost, ko tu priča istinu. Nek pitaju da li sam nekom gurao pištolje, a ja znam šta ću njih pitati. Ja sam spreman na Pink televiziji, gde smo postali javne ličnosti, gde smo se upoznali... Spreman sam, hajde neka se dokaže verodostojnost odgovora, ako imaju m*da neka pristanu - kaže Car i zaključuje:

- Jedna velika laž, obmana i urota protiv mene, ne znam iz kojeg razloga. Valjda zato što ćerka treba provesti leto sa mnom. Takođe, zato što sam raskinuo sa Majom. Kada je sa mnom, život bi dala za mene, a kada nije, utopila bi me u čaši vode. Bio sam prema njoj super, javno je prihvatio, priznao, doveo u svoj grad i društvo, sve dok je bila normalna. Ali, devojka je šizoidna, šizofrena, ne može bez problema. Ne može da funkcioniše ako ne napravi neku tešku g*vnariju. Bacala mi se, sve mi porazbijala, imam sve te snimke. Molim je da me prestane zlostavljati, da me ne maltretira, a ako pustim sve... Videću dokle sve ovo bude otišlo. Slažem po folderima sve za svoju odbranu, mada svi znaju da to nije istina. P*de, a luduju za mnom. Jedino me sprečava to što to nije muški i mangupski, da ja to puštam, ali došle su do granice. Fali mi još jedna reč da ne uradim tako nešto.

Autor: Darko Tanasijević