Rešila da iznese javno svoju stranu priče i preduzme sve mere predostrožnosti!

Aleksandra Nikolić se oglasila na svom tiktok lajvu i osvrnula na tvrdnje bivšeg partnera Filipa Cara. Tom prilikom jasno je poručila da neće tolerisati nikakvo ugrožavanje svoje privatnosti. Istakla je da, ukoliko dođe do curenja eksplicitnog snimka, koji on poseduje u svom telefonu, a koji je dospeo i do Maje Marinković, planira da hitno reaguje i pravdu potraži na sudu. Dodala je da je spremna da preduzme sve zakonske mere kako bi zaštitila sebe i svoju privatnost.

Aleksandra je na samom početku u svom obraćanju istakla da je iznela apsolutnu istinu o Filipu Caru, ističući da je svaka njena tvrdnja vezana za njegovo nasilno ponašanje istinita, kao i da će, ukoliko se njeni privatni snimci prošire, hitno pravdu potražiti na sudu.

- Ako poznaje zakon, treba da se posavetuje sa nekim i da sazna od onoga što on namera, nema ništa. Ja imam dokaze u svom telefonu da mi je pretio i ucenjivao. Filip kaže da sam bila agresivna prema njemu. Evo, ja trenutno živim sa svojim momkom, nijedne sekunde nisam bila agresivna prema njemu, niti ću biti. Druga stvar, velika je stvar kad se uradi ono, što je on meni, a kada je neko u drugom stanju. Imala sam visokorizičnu trudnoću. Nema šta on da priča, polje neka se pokrije svojim ušima. Ja se ničega ne stidim. Samo ne bih volela da svoje društvene mreže pretvorim u iznošenje svog privatnog života i cirkus. Ne pišite mi šta Car govori, jer me ne zanima šta on kaže. Moram da kažem da mi je mnogo žena pisalo i da mnoge ne smeju da skupe hrabrost i da krenu dalje, ali možete, verujte mi. Niste ni svesne koliko ste jake i borbene. Žene, učite na mojim greškama. Dete treba da odrasta u zdravom okruženju. Znam koliko je teško i da većina misli da izlaza nema, ali uvek imate gde. Zakon je uvek na strani žena. Koliko god da se čini da smo slabiji pol i da nemamo snage da se izborimo, imamo.

Nikolićeva je javno istakla da je konsultovala advokata oko procedure, kada je reč o ugrožavanju privatnosti, te je iznela tvrdnju da je pravlja na njenoj strani i da će biti zadovoljena. Pored toga, negirala je Careve optužbe da je nasrtala na svoju majku Slovenku.

- Nemojte ničega da se plašite, drage žena. Kada je Bog uz vas, ničega ne treba da se plašite. Hvala Bogu, ja sam imala novac on nagrede, nakon što sam pobedila u Eliti. Da nisam imala taj novac, ne znam šta bih radila. Malo mi je trbalo da se dozovem pameti i da shvatim da ja to mogu. Takođe, moram da kažem i da sam se raspitala, kada je reč mog i intimnog snimka, koji poseduje u svom telefonu, a koji je završio kod Maje Marinković. Svako širenje tog snimka i aludiranje da to postoji, to je veliko krivično delo, policija može odmah da reaguje zbog toga. Ko misli da to treba da izbaci, neka izbaci. Ja se ne plašim i ne stidi. Ko voli, neka zvoli. Konsultovala sam se sa advokatom oko tih stvari. Dalje ne želim da se nadovezujem da priču šta se dešavalo u Crikvenici, ko se tukao tamo, ko nije. Ja sam dovedena u situaciju da kažem neke stvari, bolje je što sam to iznela, jer više nemam teret na leđima. Trenutno vodim neki drugi, povučen život. Ne čujem se sa novinarima, povukla sam se. Ne želim više da se osvrćem na ovu temu. Juče sam rekla sve kako je bilo. Takođe, znam i da je moj snimak poslan i nekom Majinom fanu i da ta, izvesna Alka ima taj snimak. Ja znam šta ću i kako ću, ako taj video-snimak procuri. Ja neću praviti cirkus, jer je ovo moj život, nije mi spr*nja. Sazrela sam, vodim zdrav i normalan život. Da, ja sam na tiktoku stalno, ali se povući neću, ugasiti se neću. Tu sam, možda ćete me gledati i na jutjubu. Još jednom, želim da pružim podršku svim ženama koje su prošle slične stvari kao i ja. Lavice, niste ni svesne koliko ste jake. Imala sam velike posledice zbog svega što se desilo, štitna žlezda mi je stradala, kao i želudac. Od svega toga je počelo, mislim na stres. Više sebe neću dovoditi u situaciju da se osećam loše i da ćutim, kako bih drugima bila dobra. Ko mene štiti, ko za mene brine i gleda da me ne povredi?! Svi gledaju da me zgaze, ali od ovog trenutka zastupam samo sebe i svoju porodicu. Više nikad neću dozvoliti da nekom ćutim. Kada neko vrši teror nad vama, tu nema ćutanja. Sve te reči koje su meni upućene i milion stvari, sve to jede i zdravlje strada. Nema potrebe da se bilo kome ćuti. Rekla sam šta sam imala. Ne želim da budem više deo cele ove priče. Zaboravila sam samo da se osvrnem i na Cara i njegovu izjavu da sam nartala fizički na svoju majku. Tako mi Boga, pre bih sebi ruku odsekla, nego nasrnula na svoju majku. To ni bio najveći greh. Ja na poligraf mogu sutra da idem, što se toga tiče.

Autor: S.Z.