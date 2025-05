Filip Car u središtu je skandala nakon što su ga bivše partnerke, inače ljute rivalke, Maja Marinković i Aleksandra Nikolić, javno optužile za nasilje.

On se sad oglasio u lajvu na TikToku, te izneo nove detalje.

- 30 minuta se nisam javio na telefon, Maja je poludela i napravila frku! Nemojte me za**bavati, upala je u restoran i napravila dar-mar! Htela je da se reže, jedan auto je uništila, pa drugi, pa sat... Dobro je da kičmu nije slomila šta je radila, padala po stepenicama, bežala na magistralu! Ne video nikad dete ako sam joj stavljao pištolj u usta, kako ona kaže - rekao je Filip Car.

- Grešan sam, od krvi sam i mesa, ali ovo nema smisla! Nisam monstrum. Ničije eksplicitne snimke ne objavljujem, ja imam porodicu, ljudi... - istakao je on potom.

Aleksandra Nikolić, sa kojom Filip Car ima ćerku, ispričala je da je on navodno trudnu maltretirao, davio, vukao za kosu i razvlačio po stanu. Takođe, rekla je da joj je pretio pištoljem, a istu stvar rekla je i Maja Marinković tj. optužila je bivšeg da joj je pištolj gurao u usta, a priložila je slike na kojima je krvava i modra.

- Ono što je slikala, krv... Pa, mi smo bili krvavi do kolena! Ona je porazbijala sva stakla u kući, ona je nabijala glavom u stakla! Priča da ima dokaze, pa znam ja sa kim sam tikve sadio! Imam sve audio i video snimke svega. Pa, nemoj da joj pustim snimak gde drži vrata, ona nabija po vratima, hoće da me tuče. Razbila mi auto, sat, stan, glavu lupala o stakla, u ogledala, vrata razvaljivala... Mislite li stvarno da bih ja s Majom Marinković mogao na kraj izaći, da ja nasrnem na nju, a ne ona na mene?! Priča za malu decu - objasnio je on.

- Ne znam kada Aleksandra laže, tad, sad, kad priča istinu. Sve je to govorila na Pinku, pa demantovala, već mi je to tragikomedija. Ona se us*ala, jer je Maja svojim storijem dala naznaku da poseduje nešto, pa se onda ostrvila na mene. To je uradila, pa se Maji ulizala, da Maja to ne bi pustila. To je velika obmana i bljuvotina, same su sebi uskočile u stomak. Što više budu pričale, iz dana u dan ću na kašiku puštati dokaze. Čekam da mi stigne drugi telefon, pa da pustim audio snimak sa Aleksandrom, gde ona posle toga što je pričala iste stvari na Pinku, meni priznaje da je lagala. Videlo se na njenom lajvu da žena priča o nasilju bez ijedne emocije, facijalne ekspresije. Svaki minut ponavlja: "Pričam istinu". Jadnu Slovenku je umešala, sa kojom se tukla, koju je poterala, od koje je otišla, naziva je bolesnicom... Nemoj da joj pustim snimak šta priča za svoju majku, a i Slovenkin snimak kako me naziva, kako plače za mnom. Svakodnevno me zove, želi da se pomirim sa Aleksandrom. Pomognem joj u svakom smislu... Naravno, staće na ćerkinu stranu, ali nemoj lagati ako sam ti pomogao, ako sam te ugostio. I moj otac može doći i reći da je video da je Aleksandra mene napala i da sam ja od kuće otišao, a da se sve desilo kada sam snimao klip pozdrava za Zolu, za "Elitu", jer je tad napravila frku, mislila je da snimam klip zbog Maje, a ne Zole - rekao je Filip za Pink.rs.

