Prikrili su celu priču, imaju dobru taktiku: Aneli žestoko oplela po Anđeli i Gastozu zbog laži o Pavlu, pa priznala da planira život s Lukom! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Voditelj Milan Milošević ugostio je Aneli Ahmić u Šiša baru, a ona je ovom prilikom govorila o svom odnosu sa Lukom Vujovićem, ali i dala svoj sud o vezi Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Aneli, da li si se sada pomirila sa Lukom? - upitao je Milan.

- Jesmo još jutros. Ovde je drugačije, nemamo mogućnost da se rastanemo - rekla je Aneli.

- Gde su sada sve one reči koje ste izgovorili jedno za drugo? - upitao je Milan.

- Ja smatram da on voli da slaže, ali šta da radim volim ga - rekla je Aneli.

- Kakvi su vaši planovi? - upitao je Milan.

- Mi smo se dogovorili da prvu noć idemo kod njega da spavamo. Možda on nema svoj stan, a mi ako budemo zajedno, sigurno ćemo imati naš stan. Od jutros on meni sve vreme priča kako ćemo napolju živeti zajedno, ali ja njega volim mnogo - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš njegovo spuštanje lopte sa Enom i to što je najbolji prijatelj sa Sanjom? - upitao je Milan.

- On je takav, mene to izluđuje i dovede do ludila. Ja sam rekla da ću istrpeti da priča sa svima, samo da se uverim da nije takav napolju. Ja njega previše volim, celog njega volim. On zna da slaže, ali znam da me voli čovek - rekla je Aneli.

- Ukoliko ga toliko voliš, zašto mu onda nećeš roditi dete? - upitao je Milan.

- Neću mu rađati sigurno ovde dete, čekam da vidim šta će biti napolju. Postoji mogućnost, zašto da ne? - rekla je Aneli.

- Đedović mu je rak rana - rekao je Milan.

- Bio mu je rak rana, ali nije više. Ja sam pogrešila i kajem se što sam Đedoviću rekla neke stvari, ali to je moj bes i revolt - rekla je Aneli.

- Ukoliko si ti zaboravna, koliko je zaboravna Anđela Đuričić? - upitao je Milan.

- Mnogo, ona sve laže. Ona se setila da je to iznajmljen stan navodno, a prvo je pričala da uopšte ne poznaje Marka. Ona je rekla da zna mnoge porodične stvari njegove. Jedino osoba s kojom si intiman i deliš četiri zida možeš da pričaš takve stvar. Mnogo lažinja, videli smo u petak kako je zaćutala na novinarima. Vrlo je moguće da je ona izbrisala slike iz njegovog telefona. Mislim da je on dovezao u ''Zadrugu 6'' i ja verujem Pavlu. Neke stvari ona koja ovde priča su laži - rekla je Aneli.

- Kako gledaš na Gastoza? - upitao je Milan.

- Težak lažov i folirant. Prikrili su celu priču i sve se dogovaraju ispod pokrivača. Nisu se nijednom posvađali od ostrva i zamisli koliko moraš biti uporan u tome da nešto sakriješ kad ja ne mogu da izdržim tri dana. Pametno igraju itekako, ali i itekako su se upoznali napolju i znali jedno o drugom svašta - rekla je Aneli.

- Da li si svesna koliko Luku boli Karić? - upitao je Milan.

- On meni nikada nije sa strane ljubomorisao, ali jeste u pismu. On jeste lep dečko i ja ga hvalim, ali ja nisam zaljubljena u njega. Ja pričam da je moj favorit, ali naravno da bih više volela da Luka pobedi. Mislim da Luka ne bi pokazao tu svoju zanimljivost da je ostao sa Sandrom jer zavisi sve od žene koja je pored tebe. Ja sam s vremenom stekla lepo mišljenje o Kariću i stvarno imam neko poštovanje prema njemu. Ne osećam ništa prema njemu, čak bih volela da pijemo piće Luka, ja i Karić sa devojkom - rekla je Aneli.

- Da li bi i sa Enom popila piće ukoliko se nađete u istom društvu? - upitao je Milan.

- Ma to se nikako ne može desiti, zabole me du*e za Familiju. Mene ta žena toliko mrzi da to nije realno. Ne mogu da verujem da Luka ima komunikaciju s njom i mene samo zanima da li će se oni čuti napolju - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić