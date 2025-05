Drži je u šaci: Luka priznao da poseduje Anđelin intiman snimak u telefonu i progovorio o poznanstvu s Pavlom, pa raskrinkao Đedovićevu igru! (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević u Šiša Baru ugostio je Luku Vujovića koji je progovorio o odnosu sa Aneli Ahmić i istakao da su uplovili u mirnu luku, za koju ne zna koliko će potrajati.

- Luka kako se osećaš na testu? - upitao je Milan.

- Ne znam za to, evo sada to čujem. Znam da je prošle nedelje došla i htela da me poljubi kao da svima dokaže da hoću da se pomirim s njim. Ne znam zašto je to rekla, a i ja sam ovde nekako upoznao dve Aneli jer je s jedne strane divna, a sa druge totalno za stolom drugačija - rekao je Luka.

- Kako komentarišeš što ona i dalje ostaje pri tvrdnjama da si ti najveći lažov i što ti fali deset centimetara visine? - upitao je Milan.

- Udara na komplekse kad nismo zajedno, a kad se pomirimo onda obrne ploču. Ona me ubeđuje da kaže sve u besu i da voli sve kod mene. Priča mi da nije dobro psihički, ali ja je i razumem - rekao je Luka.

- Kako komentarišeš što je ona Đedoviću prešla preko svih uvreda? - upitao je Milan.

- Pa nije mi se dopalo, ali mi je rekla da je bila ljubomorna jer je on branio Anđelu i Enu. Ona je meni u jednoj svađi rekla: ''Nećeš ti mene nikada posvađati sa Đedovićem'', a ja nikad nisam imao tu nameru. Mislim da će ''Narod pita'' goreti između njih dvoje i Đedović će tu biti prvi. Ne želim da je omalovažavam da ona ispada glupa, ali je naivna svakako. Moja teorija zavere je da ona hoće da on nju brani da bi ga pitala: ''Ukoliko si me prošle godine branio lažno, šta si radio ove?!''. Ona u njega gleda kao Boga, a ne znam šta ona radi. Možda čeka od njega neki savet ili neku reč, pa da zna šta da radi. Ja joj kažem ukoliko je on loš čovek, kako mu se onda poveravaš? - rekao je Luka.

- Ona je rekla da se nada vašem zajedničkom životu - rekao je Milan.

- I ja se nadam stvarno jer imam emocije prema njoj, ali ja volim Aneli van emisija - rekao je Luka.

- Zašto si uporno dobar sa ljudima koji joj žele zlo? - upitao je Milan.

- Evo sinoć je Dača slagao da sam mu nešto rekao, a ona ode posle toga i priča s njim normalno. Ipak, ja to razumem jer ne razmišljaš o tome kao što ja nisam razmišljao kad sam Marku napravio pljeskavicu. Ovo je zatvoren prostor i ja njoj ne zameram ništa - rekao je Luka.

- Da li ona muva Karića iz inata? - upitao je Milan.

- Ja nisam ljubomoran na njega i to, samo sam joj skrenuo pažnju da ljudima daje oružje u ruke. Ona ima opravdanje da sve stvari kaže u besu, kao što sam i ja njoj. Ja sam nju pitao : ''Ukoliko sam ja kriv za sve, što mi se uvek vraćaš?'' - rekao je Luka.

- Je l' veruješ Pavlu ili Anđeli? - upitao je Milan.

- Njemu sto posto. Ona je ovde lagala i o mom drugaru, ali setimo se kako je reagovala za to, a kako sada mirno reaguje na ovo. Ja Pavla poznajem preko dvadeset godina, a Anđelin snimak imam u telefonu - rekao je Luka.

Autor: N.Panić