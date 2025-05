Razvezao jezik! Stefan Karić brutalno opleo po Gastozu i počeo da sumnja u njegove namere, pa otkrio kada će uslediti raskid Sanje i Marka! (VIDEO)

Neočekivano!

Stefan Karić bio je naredni sagovornik voditelja Milana Miloševića, a on je tom prilikom progovorio o svim najaktuelnijim temama u Beloj kući i otkrio da mnogi pokušavaju da ga naprave budalom, ali im to ne polazi za rukom.

- Kariću, više ne možeš da kontrolišeš bes. Ko laže, Pavle ili Anđela? - upitao je Milan.

- Pavla ne poznajem, ali mi je sve to sumnjivo. Rekla je da ga je tužila, pa ipak nije. Ja njega ne poznajem, ali mi je sumnjivo što su Anđela i Gastoz ćutali da su se upoznali i da je Gastoz njegov prijatelj. Šokiran sam da ceo sto ćuti, to su sve sami poltroni. Ja ne mogu da tvrdim za neke stvari koje su se dešavale u spoljnom svetu, ja to ne mogu da tvrdim dok ne vidim svojim očima - rekao je Karić.

- Ona je išla na ručak sa Lunom i Markom, pa je bila prijavljena na njegovu adresu - rekao je Milan.

- To su nove informacije, nisam znao. Šok mi je Gastoz koji je osam meseci ćutao. Ja ne verujem da bi Pavle ikada ovo uradio da nije Gastoz u priči, nego ga je on povredio - rekao je Karić.

- Kakva je šansa da ta veza opstane napolju? On je Mateji rekao sinoć: ''Nadam se da me ne laže za Pavla'' - rekao je Milan.

- Sad kad bi ti to njemu pomenuo, on bi rekao da se sprda. Za sve reči koje oni pričaju, nađu opravdanja. Ne mogu da pomislim kako je njenom tati bilo u trenutku kad mu se on obraćao - rekao je Karić.

- Gde se gubi ta tvoja realnost i objektivnost kada su u pitanju Sanja i Marko? - upitao je Milan.

- Zgotivio sam ih mnogo i nemam srca da skačem da ih dodatno kanali. Vidim da Marko nju više voli, ali voli i ona njega. Marko je stvarno ispravan i na mestu, a ne mogu da verujem preko čega on njoj prelazi. On nju pokriva i to smo videli sad na klipovima. On kad izađe na cigaru mene pogleda i bude u šoku jer ne veruje šta mu se dešava, a ja slegnem ramenima. Svašta je nešto uradio za nju i krivo mi je. Mislim da čim budu izašli da će on završiti ovu vezu. Ona kao da ne može da podnese kad njega neko hvali i čudno mi je što nemaju se*s - rekao je Karić.

- Ena Čolić kaže da si je ti prodao - rekao je Milan.

- Verovatno zato što sam je poslao u izolaciju. Ja joj zameram što mene ubacuje u donji dom, ali dobro - rekao je Karić.

- Kako komentarišeš što te Kačavenda pljuvala napolju? - upitao je Milan.

- Ja da sam znao to, imao bih distancu s njom i ne bih imao dobar odnos. Čudno mi je kako je ona od starta imala takav stav dobar prema meni. Ja sam rekao da ne zameram nikome jer su bili takvi novinski natpisi, ali trebala je to bar da mi kaže - rekao je Karić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić