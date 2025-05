Gastozu se drma tlo pod nogama: Nakon novih saznanja o Pavlu i Anđeli totalno prebledeo, doneo odluku u čiju će istinu verovati! (VIDEO)

Preokret!

Voditelj Milan Milošević u Šiša Baru ugostio je Nenada Marinkovića Gastoza koji je progovorio o mogućoj vezi Anđele Đuričić i Pavla Jovanovića, te je otkrio da će slepo verovati svojoj devojci.

- Gastoze, rekao si: ''Nadam se da Pavle priča istinu'' - rekao je Milan.

- Ja verujem Anđeli, ne znam zašto su to rekli - rekao je Gastoz.

- Anđela je bila na ručku sa Pavlom, Lunom i Markom i on joj je tom prilikom otvorio kanal na jutjubu - rekao je Milan.

- Ne znam za to, to su za mene novi detalji i moraću da je pitam. Znam da su bili na ručku, ali ne znam gde i s kim - rekao je Gastoz.

- On je nju dovezao u ''Zadrugu 6'' - rekao je Milan.

- Ona meni nije to rekla, znam za drugu priču. Ja biram da verujem njoj i ostanem lojalan svojoj devojci - rekao je Gastoz.

- Da li ti je krivo što si ispao loš prema Pavlu i što nisi na početku rekao priču? - upitao je Milan.

- Ne smatram se krivim, izabrao sam da verujem svojoj devojci. Da li je to slepo ili čisto kao suza, ja ne znam - rekao je Gastoz.

- Ukoliko joj toliko veruješ, što si ispitivao Matoru? - upitao je Milan.

- Jer nisam pričao sa Anđelom o tome, sada mi je rekla sve - rekao je Gastoz.

- Obzirom da ti je rekla da je obučena u tom klipu, kako bi reagovao da se suočiš sa drugačijom istinom? - upitao je Milan.

- Boli me du*e za klipove ja sam svetski čovek, više bi me povredilo da je istina sve što ti pričaš o Pavlu - rekao je Gastoz.

- Ukoliko je Pavle u pravu, da li ćeš mu se izviniti javno? - upitao je Milan.

- Ne bih jer je ovako napravio celu situaciju. Mislim da je Anđela dosta doživela horora u prošloj sezoni da bi joj se sada sve isto ponavljalo - rekao je Gastoz.

- Kako gledaš na to što je Milena rekla da je Anđela najveći blam? - upitao je Milan.

- Njihovo prijateljstvo mi je sada postalo normalno, a da li bi se družile da je ostala dobra sa Anom, sigurno ne bi - rekao je Gastoz.

- Što je tebe pljuvala Milena, ako te nije poznavala? - upitao je Milan.

- Zašto bi mene pljuvala, ja iz medija bukvalno bežim - rekao je Gastoz.

- Koliko te boli što sada sto posto ljudi u kući misliš da su fejk? - upitao je Milan.

- Boli me u predelu prepona, isto tako želim da slepo verujem Anđeli. Spreman sam da postoje dve istine, ali sada verujem njoj - rekao je Gastoz.

- Što se Anđela onoliko ućutala u petak tokom emisije? - upitao je Milan.

- Ne znam da se ućutala, bio sam usresređen na Karića - rekao je Gastoz.

- Šta se dešava sa Lepim Mićom? - upitao je Milan.

- Posle onakvih reči nema šanse, ali ja ne dozvoljavam da se pljuje moja devojka. Meni u početku nije bilo zanimljivo da se pravdam ljudima, ali malo ovaj prostor prenese - rekao je Gastoz.

- Kako komentarišeš što je Anđela rekla Kariću: ''Tebi je krivo što nisi na Gastozovom mestu'' - upitao je Milan.

- U poslednje vreme nemamo baš neku komunikaciju s njim, ali nemam više ni poštovanje prema njemu. Mnoga su se vrata zatvorila, ali ako to mi je tako najbolje - rekao je Gastoz.

- Kako ti se sviđaju Enine nominacije? - upitao je Milan.

- U*rali su je sinoć, ali od trenutka kada sam demantovao za aftere rekao sam da ne želim da ulazim u klinč s njom. Ipak je ona uhvatila maha i koristi svaku priliku da se istrese na Anđelu. To mi se baš i ne dopada, očekivao sam da će se zaustaviti. Mislim da je neko od drugih Elitara potpaljuje da nas gazi do kraja, ali ne zanima me niko ko ima loše mišljenje o mojoj devojci. Bavimo se svačijim sr*njima, ali na njenoj koži je kao i na mojoj. Ako ćemo da ćutimo jedni drugima, - rekao je Gastoz.

- Da li misliš da ćeš uspeti sa Anđelom napolju? - upitao je Milan.

- Mislim da hoću, majke mi. Upoznao sam je stvarno, sad znam i kad će da dobije. Stvarno nam je lepo i verujem da može da nam bude još lepše - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić