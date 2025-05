Ona je mene oprala: Terza žestoko osudio vezu Milice Veličković, pa Jelena ZAKUKALA, progovorila o trudnoći sa Urošem! (VIDEO)

Ne zna se kome je teže!

Jelena Ilić ronila je gorke suze zbog sumnje da je Uroš Rajačić ušao u vezu sa Milicom Veličković. Borislav Terzić Terza i ona su iskoristili vreme da prošetaju po dvorištu i zajedno račivijaju taj odnos.

- Milica je pljuje napolju - rekao je Terza.

- Zato što se je*e sa njim napolju. Ćutim sve vreme, reč nisam rekla i nikoga nisam uvredila - rekla je Jelena.

- Peru odnos. Kao zajedno su, ali da je sve ovo bilo fejk. Uroš nema komentar - rekao je Đedović.

- Ma peru odnos. Još ih mi i podržali ako je tako - istakao je Terza.

- Je l' mora da pljuje nekoga da bi bila sa njim? - skočila je Jelena.

- Zamisli da si ostala trudna i da se Milica umeša u to - rekao je Đedović.

- Kaže on: "Normalno je da će to da nam se desi, nećemo sigurno da koristimo zaštitu". Prvi put kad smo imali se*s on je sv*šio u mene i posle sam ja bila kriva. Nisam ni osetila, ne znam što mi nije rekao. Posle je kao: "Jaoj, šta sad", pa nemoj mi te priče da mi u krevetu pričaš druge priče - rekla je Ivana.

- Blam je tvoja prošlost? Sad ima finu devojku sa lepom prošlošću.Govorio je da je ku*vetina najveća, Milicu je samo pljuvao - rekao je Terza.

- Navikla sam da pored sebe imam nesposobne muškarce. Govorio mi je da ovo između nas neće nikad da se ugasi. Rekao mi je: "Najjače da ćeš ići na vantelesnu pored mene živog". Nisam ja pravila dete sa Terzom nego ona - rekla je Jelena.

- Ona je mene oprala. Hvala ti Milice - istakao je Terza.

- Meni je drago što je moja drugarica Sofija izašla kao pobednica iz svega ovoga - ubacio se Dača.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić