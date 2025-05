Svaki put je sve više gazio: Ujak Ene Čolić unakazio Peju za sva vremena, posle ovih uvreda ništa neće biti isto! (VIDEO)

Šok!

Ujak Ene Čolić, Dejan, bio je gost u studiju kod voditelje Dušice Jakovljević, te je tom prilikom progovorio o njenoj vezi sa Jovanom Pejićem Pejom i njega žestoko isponižavao obzirom da smatra da još uvek nije dorastao Eni.

- Dejane, Ena je donela odluku da se više neće miriti sa Pejom - rekla je Dušica.

- Ona je pokazala kakva je, a on je mogao samo da uživa. Ona je žena domaćica i majka, stvarno je to pokazivala tamo. Videlo se da je njemu to potrebno, on je mamino dete. Jovan deluje još mlađe nego što jeste, on nije sposoban da sam funkcioniše. Ena je tražila samo kafu i poljubac, a to nije dobijala. On se od samog starta ponašao tako i stvarno je pokazao da s njim nešto nije u redu - rekao je Dejan.

- Nije da joj nije davao povoda i ignorisao je, već je bio itekako drugačiji u izolaciji - rekla je Dušica.

- Njoj je Đedović lepo rekao: ''Dok ti budeš trčala za njim, on će se tako ponašati'' i to je istina. Svaki put kad mu ona da novu šansu, on je zgazi sve više i unakazi je da ne može da preboli pet dana. Da li će biti veći muškarac ako toliko puta zgaziš jednu majku? On je jednom prilikom rekao: ''Moji roditelji su razvedeni i manipulisali su sa mnom, da li stvarno mislite da ja nisam manipulator?'' Tako da je on pričao o sebi - upitao je Dejan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić