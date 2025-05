Sutra bi šutnuo Anđelu samo da bi... Gera raskrinkao Gastoza do srži, javno otkrio njegove zle namere! (VIDEO)

Ko bi rekao?!

Ivanov kum, Gera, bio je večerašnji gost voditeljke Dušice Jakovljević, te je tom prilikom progovorio o vezi Aleksandre Nikolić i Ivana Marinkovića, ali i o vezi Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza. Gera je istakao da poznaje Gastoza i da ovo nije on, već da mu je u glavi cilj samo pobeda.

- Kako su vam se činili Aleksandra i Ivan? - upitala je Dušica.

- Ona je bila iskrena, totalno se ogolila i sve je rekla. Otkrila je možda čak i više nego što treba, a i svakako više što je Milovan hteo koji je došao da moli za ljubav svoje švalerke. Smatram da je njena majka nju ugasila svojim ulaskom - rekao je Gera.

- Ipak mora malo da se povuče ručna - rekla je Dušica.

- Jeste, ali Ivanov život će biti u rijalitiju dok ima rijalitija. To je on i on je prirodan. Ne dopada mi se što Enu napada toliko i mislim da je Peju više odvajalo to šta ukućani kažu u kući nego ona svojim postupcima - rekao je Gera.

- To je isto i Gastoz radio sa Anđelom - rekla je Dušica.

- Pusti me molim te, on je igrač. Ja Gastoza znam i ovo nije Gastoz. Promenilo ga je to što u glavi razmišlja samo prvo mesto. On ima veliku podršku i to je to. Anđela može da bude prva samo ako Gastoz pozove svoju glasačku mašineriju da glasa za nju, ali ja ne verujem u to. Gastoz bi sutra šutnuo Anđelu zarad prvog mesta - rekao je Gera.

- I ja se slažem - rekao je Dejan.

- Ona njega da vidi jednom u kafiću s nekim devojkama, Anđela će tu poludeti. Čim ona poludi, on će joj dati kaput i doviđenja. On je neukrotiv i to je ludnica - rekao je Gera.

Autor: N.Panić