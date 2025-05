Šok preokret: Đedović sumnja da je Gastoz zataškao sve o poznanstvu s Anđelom zbog sebe, priznao da li veruje Pavlu ili njoj u ovom okršaju! (VIDEO)

Anđela će poludeti!

Marko Đedović bio je naredni sagovornik voditelja Milana Miloševića, te je progovorio o svim aktuelnim temama u Beloj kući, ali i o odnosu Anđele Đurićić i Pavla Jovanovića, zbog kojeg je osudio Nenada Marinkovića Gastoza jer smatra da je pokušao da prikrije istinu.

- Marko, što toliko smetaš Luki? - upitao je Luka.

- Mislim da je papir problem i da se plaši da ću ja u njihovim međusobnim okršajima braniti Aneli. Tu je on onda nemoćan i sećam se kada su ga svi napadali za Sandru, on je meni prišao i rekao: ''Molim te me čupaj iz g*vana, to samo ti možeš''. Ja sam to i uspeo, zato se on sada plaši - rekao je Đedović.

- Večeras je rekao da radiš sve njemu u inat i da nisi iskren kada braniš Aneli - rekao je Milan.

- Ja nemam šta iz inata da radim jer smo se Aneli i ja pomirili i pre njegovog pisma. Ona je plakala, ja sam joj prišao i ona je rekla: ''Hoće da me uništi, na papiru mi je napisao da ne hvalim Karića i da se nikako ne mirim s tobom jer je to kanal za nju''. Ja ne verujem u te priče, ali on je navodno njoj rekao da se on čuo s njegovom mamom. Ja sam njega pitao: ''Šta te boli du*e za komentare, ako je ona srećnija?''. Ona se sve meni poverava i to je istina, ne znam što njemu smeta - rekao je Đedović.

- Što se nije poverila Kariću i Mići? - upitao je Milan.

- Zato što misli da su je koristili kao oružje u sukobu sa mnom. Oni sad nju neće da napadaju samo da ne bi meni navodno davali na značaju. Oni su meni totalno smešni, a Aneli misli da Luka igra rijaliti i nema poverenje u njega. On se poziva na Situ i podršku, a ona je totalno nestabilna - rekao je Đedović.

- Kako su baš svi poverovali toliku Pavlu i udarili na Anđelu? - upitao je Milan.

- Nemoguće. Ja slušam već tri godine od Miće da je on najveći lažov koji je ikada ušao, da priča da je vlasnik Rivera, lokala na Beton Hali, izmišljao veze sa Draganom Mitar, a sada odjednom svi verujemo Pavlu. Treba da verujemo čoveku kojeg su oni opanjkavali na svaki način. Ja želim da verujem Anđeli i ne znam šta je istina. Ne želim da ispadnem smešan i ne želim da mu verujem obzirom da su ga svi nazivali najvećim lažovom. Ne verujem da bi Anđela lagala da nije bila sa slobodnim dečkom, ako je već javno bila sa zauzetim - rekao je Đedović.

- Šta se dešava sa Lepim Mićom? - upitao je Milan.

- Priča da je Gastoz morbidan, a ja nikad neću zaboraviti ''Zadrugu 1'' kada je tebi rekao da odeš na kapiju jer ti je majka preminula, kao i da je meni rekao da me je otac je*ao, pa umro, a meni otac živ. Takođe, katastrofalno mi je ovo što radi sa Anđelom. Katastrofalno mi je što duplo stariji od nje ljudi nju toliko vređaju - rekao je Đedović.

- Je l' ti nije čudno što je Gastoz prećutao sve ove mesece? - upitao je Milan.

- Meni je katastrofalno Gastozovo obraćanje Pegiju sa rečenicom: ''Samo rokaj''. Pa kakav je to način? Zamisli da neko od mojih prijatelja pljuju nekog s kim sam dobar, a kamoli devojku. Priča za Pavla mi se ne sviđa iskreno. Mislim da je hteo da zataška tu priču, njemu se ona svidela i zato je ćutao. Ili je siguran u svoju devojku ili se nadaš. Ne može da kaže sa strane: ''Ja se nadam da je istina''. Onda ti to nije argument što si ti uslovno rečeno prijatelju preuzeo devojku. Ne mogu tvoji prijatelji da pričaju tako za Anđelu, to ti nisu prijatelji. Čim dođe prvo negativno pitanje, odma se razilaze prijatelji. Meni je Gastoz drag, a ja sam večeras realno rekao šta mislim. Oni koji g mrze vide sve loše i nisu realni. Ja biram da verujem Anđeli. Dok sam živeo privatno, nisam se je*ao sa svakim kome izdam stan. Ja za sada apsolutno verujem Anđeli. Ne sviđaju mi se ovi napadi, a sve i da je Anđela bila s njim, to nije džentlmenski da on priča. Ukoliko je on bio sa njom posle ''Zadruge 5'', kako nije smetao Zvezdan, a smeta Gastoz? - upitao je Marko Đedović.

Autor: N.Panić