Pukli su ga kompleksi, nije glavni: Matora demolirala Gastoza za sva vremena, otkrila da je ljubomoran na Karića, a ovo je istina o Pavlu! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević ugostio je Jovanu Tomić Matoru u Šiša baru, koja je ove noći progovorila o svom odnosu sa Draganom Stojančević, ali i mnogobrojnim aktuelnim temama u Beloj kući.

- Matora, šta se dešava u priči Gastoza, Pavle i Anđele? - upitao je Milan.

- Čak i da je Pavlu sujeta proradila, ja sam imala situaciju kad je Nenadu proradila sujeta sa mnom, ono što sam već pričala. Ne znam što se šokirao kad mu je već Pavle pričao da je sa Anđelom u vezi. Ja razumem Anđelu zbog čega taji, ali samim tim daje na jačini i na situaciji sa Stefanom Karićem. Definitivno je istina na pola, a Đedović se stalno vadi da smo mi pričali da je Pavle folirant. Ukoliko uzimamo u obzir da je pola ispričao istine o Dragani Mitar, onda sigurno da i za ovo priča nešto. Nisam za džabe postavila pitanje na Igri istine, svako može da vrati scene iz hotele kad mi je pričao o bivšoj. Mi smo blejali dva dana pre nego što je ušla i njega je zvala bivša, zbog toga sam ga pitala koja bivša. Pisale su mu neke dve devojke, tako da ne znam o čemu je reč. On je meni objasnio da je u ponedeljak raskinuo s devojkom, a u nedelju ušao u ''Elitu'' - rekao je Matora.

- Da li on veruje Anđeli? - upitao je Milan.

- Ne, samo mora da je brani. On je par puta ostavio prostora da ona laže, a ako on veruje Anđeli, što bi hteo da se vidi sa Pavlom?! Mislim da ga kopkaju i snimci i sve, čula sam da postoji još jedan novi snimak gde je potpuno gola. To ga interesuje i kopka - rekla je Matora.

- Kako vidiš Karića u celoj toj priči? - upitao je Milan.

- Nenada pucaju kompleksi na Karića. On voli da je u centru pažnje i egocentrik, zato se spojio sa Markom, Kačavendom, Urošem i Džordi. On se borio ovde, ali je u momentu kada sam ja ušla bio jako loše. Vrlo svesno i namazano je namerno kalkulisao s Karićem, ali to se sad otrglo kontroli i tačno se vidi da je iskompleksiran Gastoz. Vidim da Karić nema kočnicu s Gastozom, ali sam ponosna na njega što ima s Anđelom. Kada je Anđela uvredila Miću da je homose*sualac, nije mislila zbog Gastoza nego zbog Karića - rekla je Matora.

- Kakvi su ti Luka i Aneli? - upitao je Milan.

- Težak blam iskreno. Mene je Luka počeo da smara, sada okrećem glavu i ne slušam ga kad priča. Smetalo mu je što Aneli priča sa Đedovićem jer nešto krije i drže ga u šaci. Pomirili se ili posvađali, to mi je apsolutno sve isto. Ne doživljavam ih više ozbiljno već mi je najzanimljivija tema ovo što se dešava sa Anđelom i Gastozom - rekla je Matora.

- Gde se gubi ta tvoja realnost i objektivnost kada su u pitanju Sanja i Marko? - upitao je Milan.

- Ja se ne javljam za reč, ali imam svoje mišljenje. Pričala sam sa Sanjom i ona se kaje za sve što je uradila. Mislim da će im napolju biti lakše nego ovde. Ona je jaka kao komentator, ali kad joj je veza u pitanju, sve je poremeti. Ovde se teško nosi s komentarima i sigurno je ljubomorna na Sofiju. Marko ne želi da pridaje značaju jer igra pametno, ali ona je sigurno ljubomorna - rekla je Matora.

- Šta misliš kako će se odvijati tvoj odnos sa Draganom? - upitao je Milan.

- Nisam imala uopšte svest dok Šopićka nije postavila pitanje: ''Zdravlje porodice ili poljupci s Matorom?''. Mi smo posle popričale i ja je naravno razumem ukoliko izabere njih. Ja ću otići iz kreveta, ne sedimo više zajedno i apsolutno je normalno da bira svoju porodicu - rekla je Matora.

Autor: N.Panić