Ponovo sve u krug: Marko nastavlja da pere Sanjina brojna poniženja upućena njemu, od ovog blama nema dalje! (VIDEO)

Marko Stefanović bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom je govorila o svom odnosu sa Sanjom Grujić, ali i njenim brojnim poniženjima.

- Da li je Sanja ta koja drži vašu vezu na stamenim nogama? - upitao je Milan.

- Nije, oboje smo - rekao je Marko.

- Kako ćeš prebroditi u glavi to da si ti udomljeno kuče Sanje Grujić? - upitao je Milan.

- Te rečenice kada kaže Sanja kao moj partner, sigurno napolju imaju veliki odjek. Mi smo živeli kratko kod njenih, a posle smo sami počeli da radimo. Ne znam zašto je ona to izgovorila obzirom da sam zarađujem - rekao je Marko.

- Zašto je trpiš? - upitao je Milan.

- Sanja ima strah da se ja ne diskvalifikujem i zato je pokušavala da prebaci loptu na sukob s njom i zato je izgovorila ono, odnosno izletela se. Ja sam tu da branim mene i nju i našu vezu. Ukoliko treba, ja ću se posvađati sa celom kućom. Nije bitno kolika me vojska napala nego svetinja koju branim. Ona jeste na jeziku oštrija i iskrena, to ljudima mnogo smeta. Ona je meni bila podrška u svemu - rekao je Marko.

- Kako je moguće da svaki put poveruješ u njene izgovore? - upitao je Milan.

- Verujem jer znam da nema lošu nameru prema meni. Ja znam da je ona takva da hoće da me ponizi jer se iznervirala zbog neke druge stvari, ali ona ne treba da izgovara to, a pogotovo ne zbog mene. Kad se posvađamo, ona gleda da izmisli neku stvar da me ponizi. Ja nisam takav da izmišljam kao ona, ali ne misli to sigurno - rekao je Marko.

- Komentari mnogih ukućana su da ćeš je šutnuti čim izađete odavde - rekao je Milan.

- Sanja ovde trpi jako velike uvrede i optužbe na svoj račun, pa je počela da pada pod utisak ljudi. Umesto da se iskali na drugim ljudima, ona se iskali na mene i to je problem. Ona je napolju totalno drugačija i ovde ne dozvoljava ljudima da kažu lošu reč za ovaj odnos. Stalno je u nekom strahu i niskom stavu da se s nekim posvađa, a umesto da se iskali na njima, ona se na meni istrese. Naša veza nije uopšte takva kakva je oni predstavljaju jer ja s njom imam ozbiljne planove. Mi nikada nismo prevarili jedno drugo i to smo pokazali i dokazali. Moja ljubav prema Sanji je jaka - rekao je Marko.

Autor: N.Panić