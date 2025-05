Više nema kočnicu: Bebica proglasio Anđelu najvećim folirantom u kući, pa osuo drvlje i kamenje po njoj i Gastozu! (VIDEO)

Isprozivao ih kao nikad!

Nenad Macanović Bebica sledeći je dobio priliku da kod voditelja Milana Miloševića progovori o svim aktuelnim temama u Beloj kući, te je čak i istakao top tri najveća foliranta u kući.

- Bebice ko su top tri foliranta u kući? - upitao je Milan.

- Anđela, Luka i Aneli, ali i Gastoz je tu nego malo kaska za njima. Vidimo da Anđela sve laže o Pavlu, čujemo da on izbacuje brojne dokaze. Nije mi ni poenta da li su ona i Pavle bili zajedno, već ti njihovi kodeksi. Najveći mi je utisak ostavila Anđela koja je na početku rekla da ne poznaje Gastoza. Totalno su neiskreni i ona mi je broj jedan. Aneli naravno zbog veze sa Lukom, prozivala je sve veze, a sada vidimo njenu. Mislim da su ona i Luka totalno fejk i nemoguće mi je da ceo dan prave frku, pa legnu u krevet kao da nije ništa bilo - rekao je Bebica.

- Da li vidiš perspektivu Anđeli i Gastozu? - upitao je Milan.

- Ne, završavaju čim izađu napolje. Gastoz mi od samog starta nije za ozbiljnu vezu, a uz Anđelu mi ne ide dečko kao on. Rekao sam više puta da je za mene ona pobednik, ali sve stavove je pogazila zbog njega. Smetaju joj i snovi i sve, ali zarad nečega trpi i ćuti. Jasno je da njeni podržavaju nju, a ne podržavaju njega. Vidimo kakav je Veliša gospodin i sigurno neće podržati Gastoza - rekao je Bebica.

- Ima li opstanka za Aneli i Luku? - upitao je Milan.

- Ne, naravno. Ovo će se vući do kraja zarad opstanka. Aneli je krenula da plače u petak i pogledala kamere, a kad je videla da je ne snimaju, onda se okrenula sa Kristinom i počela da se smeje - rekao je Bebica.

- Da li ti je zanimljivo što se raskrinkava Kačavenda? - upitao je Milan.

- Ja sam sa njom super i rekao sam joj više puta da će je pristrasnost ove godine koštati, kao i prošle. Oni nemaju Kariću šta da kažu sem za suđenje sa onom devojkom, pa mu na to udaraju Gastoz i Anđela, a Kačavenda pokušava to da opravda. Onakve stvari koje je Gastoz rekao Mići, nije rekao niko nikad. Čuo sam neke priče da je ona kačila Karića na stori, ali ona ima dvostruke aršine. Kačavenda može da radi šta hoće, ali Anđela je trebala da povuče ručnu pošto Karić već nije znao za to - rekao je Bebica.

Autor: N.Panić