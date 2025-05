Ne bira reči!

Sofija Janićijević bila je naredna sagovornica voditelja Milana Miloševića, a ona je ovom prilikom progovorila o najaktuelnijim temama u Beloj kući. Sofija je ponovo potvrdila da poznaje Sanju Grujić, ali i otkrila razlog zbog kog je prikrivala.

- Sofija, opasno si se naoštrila na Aneli i Luku? - upitao je Milan.

- Probude neki bes u meni jer toliku glumu u životu nisam videla. Malo manje Luka glumi, ali oboje su tu. Pratila sam šta rade. Deset dana nas nisu puštali da spavamo, a posle imaju se*s. Dogovaraju se šta će da pričaju i to je užasno. Veštačka gluma i veštačka svađa - rekla je Sofija.

- Kako komentarišeš situaciju sa Pavlom, Anđelom i Gastozom? - upitao je Milan.

- Ili Pavle želi da dođe ovde ili to radi zbog Gastoza. Ja sam bila u situaciji za Atmira da neke stvari nisam mogla da kažem do kraja, tako da verujem da i Anđela ima tako neke priče. Ukoliko mu je Pavle stvarno najbolji prijatelj, onda je Gastoz tu kriv. Ako je stvarno znao da je Anđela njegova bivša devojka, onda je kriv. Možda se zaljubio, a možda tera rijaliti. Nijedna devojka ne može da parira Anđeli ni po lepoti, ni po stavu i tako dalje - rekla je Sofija.

- Kako komentarišeš što je stiglo pitanje da su Comara i Rajačić zajedno? - upitao je Milan.

- Ja i dalje ne verujem da je istina. Ako nije istina, dobro, a ako jeste, šta radi Milica sa sličnim dečkom kao što je Terza?! Ukoliko je Uroš izdao Jecu, što ne bi i nju? Ovoliki Beograd, a da se baš smuva sa Urošem. Vidim da je Jelenu mnogo više pogodilo nego Terzu. To ne može da se uporedi sa mnom i Terzom, ali opet je ona treća osoba u tom odnosu jer Jelena i on nisu raskinuli, bar da Jelena zna - rekla je Sofija.

- Nekoliko ljudi mi je reklo večeras da Sanja opasno ljubomoriše na tebe? - upitao je Milan.

- Nisam primetila da ljubomoriše, ali bili su pušteni klipovi u četvrtak kad je ona mene spomenula više puta iako nije bilo potrebe za tim. Sigurno ima neki crv sumnje u njoj, ali potrudiću se da ga tek ima jer ako sam ja lagala da se ne poznajemo zbog njene veze, a ona ovo radi, pa videće. Ta veza je katastrofa, održavaju je ne znam ni ja kako. On se plaši da ostane bez nje, ali mislim da ili on nije dobro ili se njena porodica bavi crnom magijom, pa su ga omađijali. Zamisli da tebi devojka kaže da si udomljeno kučence i ti ostaneš s njom, pa je još i braniš. To polako puca zato što on nije doživeo da ga neko toliko hvali, zato sam i ja počela da ga hvalim. Mislim da će je šutnuti čim izađu odavde - rekla je Sofija.

- Kako vidiš Draganu i Matoru? - upitao je Milan.

- Ja ne verujem da je Dragana prvi put sa ženom jer ili imaš gađenje ili imaš želju. Ona je dobila želju i zato mislim da joj nije prva devojka. Meni kad bi neko od porodice napisao da se sklonim, ja bih se sklonila i ne bih trepnula. Ja sam sigurna da su joj roditelji loše i mislim da je žena u bolnici, a ja da sam na njenom mestu ne bih bila više ni minut s njom - rekla je Sofija.

Autor: N.Panić