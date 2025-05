Preokret: Terza održao čas morala i kodeksa Rajačiću i Milici, obratio im se javno i uputio ove reči! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Borislav Terzić Terza bio je naredni sagovornik voditelja Milana Miloševića u Šiša baru i tom prilikom je pokazao svoj gnev i bes zbog saznanja da su Milica Veličković i Uroš Rajačić zajedno.

- Da li i dalje ima vatre između tebe i Sofije? - upitao je Milan.

- Istina je da ona mene gleda, normalno danas priča sa mnom i nudi mi hranu. Imamo sasvim normalan odnos, a mislim da smo ostali zajedno da bi to bila najiskrenija ljubav ovde. Ja se nekad za stolom iznerviram, ali vidi se taj žar u nama - rekao je Terza.

- Rekla je: ''Bar da smo uspeli, pa da ne žalim što sam najgora'' - rekao je Milan.

- Pa i nije najgora, da ti kažem iskreno. Ona je imala loš postupak, ali je posle mene ostala dostojanstvena i dokazala da je moralnija od pola devojaka. Kajem se što sam je ostavio onog trenutka kada je ušla Milica, dosta sam pogrešio jer sam se vodio osudama ukućana da ne mislim na dete. Mislio sam da trebam zbog trudnoće da se sklonim i znam da bi Milicu najviše bolelo da sam bio s njom. Sad sam ostao i bez Milice i bez Sofije, ostao sam NN otac i nisam video svoje dete, a moj drug iz rijalitija je video moje dete - rekao je Terza.

- Kako komentarišeš to pitanje za Milicu i Uroša? - upitao je Milan.

- Taj Uroš Rajačić je najviše pljuvao Milicu Veličković prošle godine. Govorio je da ga je sramota Jelenine prošlosti (Ivana Marinkovića), a šta će onda sa Miličinom prošlosti?! Ukoliko je Milica govorila da je Sofija treća u odnosu, šta je ona u ovom odnosu?! Rekla je da sam ja ženskaroš i da je to mogla da očekuje od mene, šta je onda Uroš Rajačič? On sve to radi zbog rijalitija, kao neka ljubav. Koja crna ljubav?! On je gori od mene, a Jelena se sada raspada kao što se ona raspadala kad je Sofija to uradila. Od toliko ljudi u ovom gradu, oni završe zajedno. Treba da ima svoju sreću i momka, ali gde baš iz rijalitija? Sve je isto, ako je to njena sreća, ja ću podržati. Ima dete kući, doćiće ovde i pljuvaće je najstrašnije. Jelena je izgubila brak zbog tog momka i šta ona očekuje sad od Uroša? On će da odgaja kao tuđe dete. Potresao sam se i nisam spavao noćima, rekao bih joj da ne upoznaje dete sa svakakvim ljudima. Treba malo da vodi računa i ne trebaju takmičari da ispiraju usta s njom - rekao je Terza.

- Šta misliš o Aneli? - upitao je Milan.

- Ne može da me podnese jer sam na Lukinoj strani. Ovo je njen rijaliti i njeno maslo, namerno se obraća gledaocima. Ona se navodno kaje što mi je oprostila, kao ja nju ne podržavam? Pa da, ne podržavam je. Ja sam dečko koji ne izlazi u skupe restorane, moji drugovi imaju para, a ja sam normalan dečko skroz. Luka je meni hteo da pomogne preko firme da uzmem njegov auto, pa šta je tu loše? Ona predstavlja da sam hteo da ga iskoristim - rekao je Terza.

Autor: N.Panić