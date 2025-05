Ogavna mala ženturača: Kačavenda repetirala vređalicu i brutalno isponižavala Sanju Grujić, pa otkrila sve o Sofijinim i Markovim pogledima! (VIDEO)

Brutalno oplela!

Milena Kačavenda bila je naredna sagovornica voditelja Milana Miloševića, te je ovu priliku iskoristila da ospe rafalnu paljbu uvreda po Sanji Grujić i Marku Stefanoviću.

- Šta misliš o Luki i Aneli? - upitao je Milan.

- Odvratni su, povraća mi se od njih. Ona govori da je polupana, pa kako mene nije niko polupao? Idi na psihijatriju, pa dođi sebi dok imaš kome. Toliko su mi odvratni i fejk, ali vidimo da su se ugurali da budu druga tema - rekla je Milena.

- Da li postoji šansa da ta veza opstane? - upitao je Milan.

- Ma kakvi, Bože sačuvaj. Odvratni su mi svi, toliko ližu du*e jedni drugima. Terza mi je vodeća ljigavština, čula sam neku priču da želi od Luke da uzme neki auto. Ja živim za Narod pita, to je takva lakrdija. Ko će meni da objasni da bi neki lažni biznismen ušao ovde, a da stvarno ima nešto. On kao reklamira proteine, pa gde je ta reklama? Ja sam za Šišarku čula i pre njega, on sad o tome priča. Skontala sam ko mu je tata i ozbiljna je njuška, a mama mu je bućkuriš neki. Samo da malo sredim prstić, pa ću da ih vređam - rekla je Milena.

- Kako ti Sanja i Marko deluju u poslednje vreme? - upitao je Milan.

- Mislim da su oni nula bodova par. Njihov odnos ništa ne valja, a Sofija mi je rekla da je stvarno gleda. Ona je jedna mala ogavna ženturačica i ne mogu da joj zaboravim da nju dižu u 4:15 da se ne bi čulo pravo mišljenje. Ne daj Bože da je neko prekine usred rečenice, pravi haos. Ogavni su mi, ona je prava seljanka - rekla je Milena.

Autor: N.Panić