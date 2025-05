Raskrinkao Belu kuću: Dača misli da Anđela krije istinu i da time štiti Gastoza, najveću paljubu opalio po Sanji! (VIDEO)

Padaju maske!

Dača Virijejević bio je naredni sagovornik voditelja Milana Miloševića u Šiša baru kako bi prokomentarisao aktelne teme u Beloj kući.

- Drugarica ti plače. Šta se tu dešava? - pitao je Milan.

- Rekao sam ti da do sad nije verovala u to. On je davao neke intervjue i hvalio je, a ja sam rekao da on nema razlog da je pljuje. Milica je ovde rekla Jeleni da je ona spolja mislila da su fejk - rekao je, pa se nadovezao na Aneli:

- Pitao si je da li postoji neki moamak pored Mateje, a ona je rekla da nema. Uvek je to negirala, ali po njenom ponašanju vidiim da joj se Karić svideo - šriznao je Dača, pa nastavio o Luki:

- On je najveći foliran koji je koročio u ovu kuću. Naravno da ne sme da pije u društvu jer hvata druge muškarce za onu stvar, čak je i Terzu uhvatio. On je sujetan na Karića, a zapravo je Puši*arić. Broj jedan su Karić i Gastoz i to mu je najbolnija tačka. Najsujetniji je na Karića pa na Gastoza - ispričao je, zatim progovorio o Anđeli, Pavlu i Gastozu.

- Nisu mi to čista posla. Čuo sam da je Pavle doveo u šesticu. Zašto bi se Anđela ograđivala od dečka koji nije oženjen. Čuo sam da priča o poligrafu i da je jako slomljen. Opet kažu da je taj dečko najveći lažov - rekao je.

- Ćija je greška veća? - pitao je Milan.

- Ona možda Gastoza želi da opravda jer je ušao u vezu sa njom, pa pokušava da ne bude njagori. Ako je sve to radila, ona je njega vukla za nos ako je već koristila nekretnine, automobile. Ako prizna onda će da ukanali Gastoza - odgovorio je.

-A Sanja i Marko? - pitao je Milan.

- On nju ne može očima da gleda. Ona dolazi i glumi ispred nas, a on nju ne može očima da je gleda. Jednom je čak i oterao iz kreveta, a ona i te kako ljubomoriše na Sofiju. Ona je gluplja nego Mima - završio je Dača.

Autor: A.Anđić