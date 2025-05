Jezik britka sablja: Uroš uništio Pavla Jovanovića za sva vremena, pa otkrio da veruje Anđeli Đuričić! (VIDEO)

Svojoj drugarici veruje!

Uroš Stanić iskoristio je priliku da kod voditelja Milana Miloševića oplete po svojim cimerima, a po najviše po svojoj bivšoj drugarici Aneli Ahmić i Luki Vujoviću.

- Uroše, šta misliš o Aneli i Luki? - upitao je Milan.

- Neću nikoga štedeti, kamoli Aneli i Luku. Moraju da trpe komentare moje i da progutaju. To mi je smešna priča, cirkus kolorado. Ja stojim iza toga da je to rijaliti priča i šokiran sam da su spremni da se kunu u najbliže i lažu. Katastrofa je to što izgovaraju jedno drugom - rekao je Uroš.

- Šta misliš o pomirenju Đedovića i Aneli? - upitao je Milan.

- On treba Aneli jer nije sposobna sama da se brani, ali Marko će je tek gaziti napolju. Marko se njoj nije izvinio i nije povukao reči svoje, dok ona sve jeste - rekao je Uroš.

- Kako komentarišeš što svi pljuju Milicu? - upitao je Milan.

- Jedva su dočekali, pogotovo Terza. Ja ne znam kakva je priča napolju, ali uvek ću biti tu da branim svoju drugaricu. Jelena je preljubnica koja je prevarila muža u zatvoru, tako da mi je nije žao. Ukoliko je istina, ne sviđa mi se jer je Uroš lik koji zarad rijalitija sve radi. Ukoliko je istina, ja ću Milicu podržati. Jelena sad glumi ucveljenu damu, a nisam čuo da je pomenuo Uroša toliko vremena - rekao je Uroš.

- Kako će se dalje odvijati situacija na temu Anđele, Gastoza i Pavla? - upitao je Milan.

- Verujem da Anđela nije imala ništa s njim, mislim da je kuma bila s njim, a Anđela kao drugarica od te iste kume ne može to da kaže. Anđela nikad nije promenila priču, a Pavle je promenio dvadeset priča. Čuli smo na koji način je sve slagao do sada, a što se tiče njega i Gastoza mislim da Gastoz tu nije ispao nešto loš. Oni jesu bili korektni i drugari, ali nisu bili prijatelji. Gastoz mi je rekao da mu je ona ispričala 80 posto stvari o Pavlu, ali mi smo uskraćeni tu. Mislim da kad bi se suočili Anđela, Pavle i Gastoz da bi ga uništili - rekao je Uroš.

- Kako komentarišeš Kačavendinu izjavu da i dalje tvrdi da je Anđela najveći blam? - upitao je Milan.

- Mislim da Kačavenda nema uopšte lepo mišljenje o Anđeli već je terala inat Ani Ćurčić - rekao je Uroš.

Autor: N.Panić