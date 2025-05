PUKLA ISTINA U ELITI: Milan Milošević izrešetao takmičare, Anđela izdominirala u procentima, pa od Gastoza dobila HLADAN TUŠ!

Ovo niste smeli da propustite!

Sinoć je u rijalitiju "Elita" održana još jedna emisija "Izbacivanje". Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je ugostila druga Lazara Čolića Zole, Ivicu,i ujaka Ene Čolić, Dejana, ali i kuma Ivana Marinkovića Geru. Voditelj Milan Milošević u "Šiša baru" razgovarao sa pojedinim takmičarima o dešavanjima iz prethodne nedelje.

Prva u "Šiša baru" bila je Aneli Ahmić, koja je pričala o svom odnosu sa Lukom Vujovićem, ali i žestoko oblatila Nenada Marinkovića Gastoza i Anđelu Đuričić.

- Mi smo se dogovorili da prvu noć idemo kod njega da spavamo. Možda on nema svoj stan, a mi ako budemo zajedno, sigurno ćemo imati naš stan. Od jutros on meni sve vreme priča kako ćemo napolju živeti zajedno, ali ja njega volim mnogo - rekla je Aneli.

Nakon razgovora sa Milanom Milošević, Aneli Ahmić je otišla kod Marka Đedovića kako bi se sa njim posavetovala zbog saznanja o svojoj porodici. Nije znala da li da svoja saznanja podeli sa svojim momkom Lukom Vujovićem.

Nakon razgovora sa Markom Đedovićem, Aneli Ahmić došla je kod svog partera Luke Vujovića kako bi konačno i sa njim podelila informacije.

- To si ti napravio. Ako sam ja dobro skontala, nije mi prijatno da čujem. Mislim da je ovo bila naša najgora svađa. Krivo mi je da se takve stavri dešavaju - rekla je Aneli.

- Ja više nemam snage ni živaca. Nemam snage, preko glave mi je. Ili se držimo zajedno ili ne- rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević u Šiša Baru ugostio je Luku Vujovića koji je progovorio o odnosu sa Aneli Ahmić i istakao da su uplovili u mirnu luku, za koju ne zna koliko će potrajati.

- Udara na komplekse kad nismo zajedno, a kad se pomirimo onda obrne ploču. Ona me ubeđuje da kaže sve u besu i da voli sve kod mene. Priča mi da nije dobro psihički, ali ja je i razumem - rekao je Luka.

Stefan Karić bio je naredni sagovornik voditelja Milana Miloševića, a on je tom prilikom progovorio o svim najaktuelnijim temama u Beloj kući i otkrio da mnogi pokušavaju da ga naprave budalom, ali im to ne polazi za rukom.

- Kariću, više ne možeš da kontrolišeš bes. Ko laže, Pavle ili Anđela? - upitao je Milan.

- Pavla ne poznajem, ali mi je sve to sumnjivo. Rekla je da ga je tužila, pa ipak nije. Ja njega ne poznajem, ali mi je sumnjivo što su Anđela i Gastoz ćutali da su se upoznali i da je Gastoz njegov prijatelj. Šokiran sam da ceo sto ćuti, to su sve sami poltroni. Ja ne mogu da tvrdim za neke stvari koje su se dešavale u spoljnom svetu, ja to ne mogu da tvrdim dok ne vidim svojim očima - rekao je Karić.

Aneli Ahmić i Luka Vujović nastavili su svoj razgovor kako bi pokušali da izglade trenutnu situaciju.

- Za Janjuša što si aludirala, da mi fale centimetri, aludirala si na moju muškost. Rekao sam za zajednički život napolju, a ovde mi sve ovo radiš. Jesi rekla večeras da sam lažov najveći na svetu? - pitao je Luka.

- Ne. Rekla sam da voliš da slažeš, ali da te volim najviše na svetu. Pričala sam lepo o tebi - rekla je Aneli.

- I ja sam zaključio. Rekao sam da planiramo napolju zajednički život i kakvo mišljenje imam o tebi. Rekao sam da volim Aneli van crnog stola i van emisija, kad nisu tu drugi ljudi, takva si mi top. Svesna si, da si se pokajala. Smatram da to ne bi uradila napolju i da nema neku težinu. Nisi napravila nešto što utiče na moj život nego na naš odnos. Pomenuo mi je bivšeg muža i Janjuša. Ti nisi dobro psihički. Nije isto kad uđe muškarac i kad uđe žena - ispričao je Luka.

Voditelj Milan Milošević u Šiša Baru ugostio je Nenada Marinkovića Gastoza koji je progovorio o mogućoj vezi Anđele Đuričić i Pavla Jovanovića, te je otkrio da će slepo verovati svojoj devojci.

- Da li ti je krivo što si ispao loš prema Pavlu i što nisi na početku rekao priču? - upitao je Milan.

- Ne smatram se krivim, izabrao sam da verujem svojoj devojci. Da li je to slepo ili čisto kao suza, ja ne znam. Boli me du*e za klipove ja sam svetski čovek, više bi me povredilo da je istina sve što ti pričaš o Pavlu - rekao je Gastoz.

Jelena Ilić ronila je gorke suze zbog sumnje da je Uroš Rajačić ušao u vezu sa Milicom Veličković. Borislav Terzić Terza i ona su iskoristili vreme da prošetaju po dvorištu i zajedno račivijaju taj odnos.

Ujak Ene Čolić, Dejan, bio je gost u studiju kod voditelje Dušice Jakovljević, te je tom prilikom progovorio o njenoj vezi sa Jovanom Pejićem Pejom i njega žestoko isponižavao obzirom da smatra da još uvek nije dorastao Eni.

- Ona je pokazala kakva je, a on je mogao samo da uživa. Ona je žena domaćica i majka, stvarno je to pokazivala tamo. Videlo se da je njemu to potrebno, on je mamino dete. Jovan deluje još mlađe nego što jeste, on nije sposoban da sam funkcioniše. Ena je tražila samo kafu i poljubac, a to nije dobijala. On se od samog starta ponašao tako i stvarno je pokazao da s njim nešto nije u redu - rekao je Dejan.

Ivanov kum, Gera, bio je večerašnji gost voditeljke Dušice Jakovljević, te je tom prilikom progovorio o vezi Aleksandre Nikolić i Ivana Marinkovića, ali i o vezi Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza. Gera je istakao da poznaje Gastoza i da ovo nije on, već da mu je u glavi cilj samo pobeda.

- Ona je bila iskrena, totalno se ogolila i sve je rekla. Otkrila je možda čak i više nego što treba, a i svakako više što je Milovan hteo koji je došao da moli za ljubav svoje švalerke. Smatram da je njena majka nju ugasila svojim ulaskom - rekao je Gera.

Luka Vujović izneo je svoje mišljenje o tome šta bi trebali on i Aneli Ahmić da promene u svom odnosu kako bi dobili ponovo podršku porodice.

- Ako hoćeš da demantuješ moju mamu ne smemo da se svađamo. Ne možemo da dozvolimo da oni napolju ulaze u sukob. Grofica je jedna inteligentna žena kao i Biljana. Podržavala je od samog starta - rekao je Luka.

- Moram pokušati da ne radim to više. Navika mi je da odem kod Đedovića jer me on sasluša, kao i kad plačem što odem kod Miće - rekla je Aneli.

Marko Đedović bio je naredni sagovornik voditelja Milana Miloševića, te je progovorio o svim aktuelnim temama u Beloj kući, ali i o odnosu Anđele Đurićić i Pavla Jovanovića, zbog kojeg je osudio Nenada Marinkovića Gastoza jer smatra da je pokušao da prikrije istinu.

- Nemoguće. Ja slušam već tri godine od Miće da je on najveći lažov koji je ikada ušao, da priča da je vlasnik Rivera, lokala na Beton Hali, izmišljao veze sa Draganom Mitar, a sada odjednom svi verujemo Pavlu. Treba da verujemo čoveku kojeg su oni opanjkavali na svaki način. Ja želim da verujem Anđeli i ne znam šta je istina. Ne želim da ispadnem smešan i ne želim da mu verujem obzirom da su ga svi nazivali najvećim lažovom. Ne verujem da bi Anđela lagala da nije bila sa slobodnim dečkom, ako je već javno bila sa zauzetim - rekao je Đedović.

Voditelj Milan Milošević ugostio je Jovanu Tomić Matoru u Šiša baru, koja je ove noći progovorila o svom odnosu sa Draganom Stojančević, ali i mnogobrojnim aktuelnim temama u Beloj kući.

- Nisam imala uopšte svest dok Šopićka nije postavila pitanje: ''Zdravlje porodice ili poljupci s Matorom?''. Mi smo posle popričale i ja je naravno razumem ukoliko izabere njih. Ja ću otići iz kreveta, ne sedimo više zajedno i apsolutno je normalno da bira svoju porodicu - rekla je Matora.

Marko Stefanović bio je naredni sagovornik voditelja Milana Miloševića i tom prilikom je govorio o svom odnosu sa Sanjom Grujić, ali i njenim brojnim poniženjima.

- Sanja ima strah da se ja ne diskvalifikujem i zato je pokušavala da prebaci loptu na sukob s njom i zato je izgovorila ono, odnosno izletela se. Ja sam tu da branim mene i nju i našu vezu. Ukoliko treba, ja ću se posvađati sa celom kućom. Nije bitno kolika me vojska napala nego svetinja koju branim. Ona jeste na jeziku oštrija i iskrena, to ljudima mnogo smeta. Ona je meni bila podrška u svemu - rekao je Marko.

Nakon novih saznanja o Pavlu Jovanoviću i njegovoj devojci Anđeli Đurišić, Nenad Marinković Gastoz zanemeo je. Sedeo je u društvu Milene Kačavende i Sandre Obradović gde nije progovorio ni reč. Sudeći po njegovom ponašanju nova saznanja su ga jako pogodila.

Nenad Macanović Bebica sledeći je dobio priliku da kod voditelja Milana Miloševića progovori o svim aktuelnim temama u Beloj kući, te je čak i istakao top tri najveća foliranta u kući.

- Bebice ko su top tri foliranta u kući? - upitao je Milan.

- Anđela, Luka i Aneli, ali i Gastoz je tu nego malo kaska za njima. Vidimo da Anđela sve laže o Pavlu, čujemo da on izbacuje brojne dokaze. Nije mi ni poenta da li su ona i Pavle bili zajedno, već ti njihovi kodeksi. Najveći mi je utisak ostavila Anđela koja je na početku rekla da ne poznaje Gastoza. Totalno su neiskreni i ona mi je broj jedan. Aneli naravno zbog veze sa Lukom, prozivala je sve veze, a sada vidimo njenu. Mislim da su ona i Luka totalno fejk i nemoguće mi je da ceo dan prave frku, pa legnu u krevet kao da nije ništa bilo - rekao je Bebica.

Sofija Janićijević bila je naredna sagovornica voditelja Milana Miloševića, a ona je ovom prilikom progovorila o najaktuelnijim temama u Beloj kući. Sofija je ponovo potvrdila da poznaje Sanju Grujić, ali i otkrila razlog zbog kog je prikrivala.

- Nisam primetila da ljubomoriše, ali bili su pušteni klipovi u četvrtak kad je ona mene spomenula više puta iako nije bilo potrebe za tim. Sigurno ima neki crv sumnje u njoj, ali potrudiću se da ga tek ima jer ako sam ja lagala da se ne poznajemo zbog njene veze, a ona ovo radi, pa videće. Ta veza je katastrofa, održavaju je ne znam ni ja kako. On se plaši da ostane bez nje, ali mislim da ili on nije dobro ili se njena porodica bavi crnom magijom, pa su ga omađijali. Zamisli da tebi devojka kaže da si udomljeno kučence i ti ostaneš s njom, pa je još i braniš. To polako puca zato što on nije doživeo da ga neko toliko hvali, zato sam i ja počela da ga hvalim. Mislim da će je šutnuti čim izađu odavde - rekla je Sofija.

Borislav Terzić Terza bio je naredni sagovornik voditelja Milana Miloševića u Šiša baru i tom prilikom je pokazao svoj gnev i bes zbog saznanja da su Milica Veličković i Uroš Rajačić zajedno.

- Taj Uroš Rajačić je najviše pljuvao Milicu Veličković prošle godine. Govorio je da ga je sramota Jelenine prošlosti (Ivana Marinkovića), a šta će onda sa Miličinom prošlosti?! Ukoliko je Milica govorila da je Sofija treća u odnosu, šta je ona u ovom odnosu?! Rekla je da sam ja ženskaroš i da je to mogla da očekuje od mene, šta je onda Uroš Rajačič? On sve to radi zbog rijalitija, kao neka ljubav. Koja crna ljubav?! On je gori od mene, a Jelena se sada raspada kao što se ona raspadala kad je Sofija to uradila. Od toliko ljudi u ovom gradu, oni završe zajedno. Treba da ima svoju sreću i momka, ali gde baš iz rijalitija? Sve je isto, ako je to njena sreća, ja ću podržati. Ima dete kući, doćiće ovde i pljuvaće je najstrašnije. Jelena je izgubila brak zbog tog momka i šta ona očekuje sad od Uroša? On će da odgaja kao tuđe dete. Potresao sam se i nisam spavao noćima, rekao bih joj da ne upoznaje dete sa svakakvim ljudima. Treba malo da vodi računa i ne trebaju takmičari da ispiraju usta s njom - rekao je Terza.

Milena Kačavenda bila je naredna sagovornica voditelja Milana Miloševića, te je ovu priliku iskoristila da ospe rafalnu paljbu uvreda po Sanji Grujić i Marku Stefanoviću.

- Mislim da su oni nula bodova par. Njihov odnos ništa ne valja, a Sofija mi je rekla da je stvarno gleda. Ona je jedna mala ogavna ženturačica i ne mogu da joj zaboravim da nju dižu u 4:15 da se ne bi čulo pravo mišljenje. Ne daj Bože da je neko prekine usred rečenice, pravi haos. Ogavni su mi, ona je prava seljanka - rekla je Milena.

Dača Virijejević bio je naredni sagovornik voditelja Milana Miloševića u Šiša baru kako bi prokomentarisao aktelne teme u Beloj kući. On je dao sud o vezi Anđele i Gastoza i navoda da je ona bila u ljubavnom odnosu sa Pavlom.

- Nisu mi to čista posla. Čuo sam da je Pavle doveo u šesticu. Zašto bi se Anđela ograđivala od dečka koji nije oženjen. Čuo sam da priča o poligrafu i da je jako slomljen. Opet kažu da je taj dečko najveći lažov. Ona možda Gastoza želi da opravda jer je ušao u vezu sa njom, pa pokušava da ne bude njagori. Ako je sve to radila, ona je njega vukla za nos ako je već koristila nekretnine, automobile. Ako prizna onda će da ukanali Gastoza - rekao je.

Nenad Marinković Gastoz došao je u izolaciju kod Anđele Đuričić kako bi ukrao jedan poljubac od nje, međutim ona mu je priredila užasno iznenađenje.

- Šta ti je druže? Đođi da te ljubim. Bože dijabole - rekao je Gastoz.

Uroš Stanić iskoristio je priliku da kod voditelja Milana Miloševića oplete po svojim cimerima, a po najviše po svojoj bivšoj drugarici Aneli Ahmić i Luki Vujoviću.

- Neću nikoga štedeti, kamoli Aneli i Luku. Moraju da trpe komentare moje i da progutaju. To mi je smešna priča, cirkus kolorado. Ja stojim iza toga da je to rijaliti priča i šokiran sam da su spremni da se kunu u najbliže i lažu. Katastrofa je to što izgovaraju jedno drugom - rekao je Uroš.

Voditelj Milan Milošević otišao je do izolacije kako bi pokupio nominovane učesnike i odveo ih u diskoteku. Nominovani takmičari ove nedelje bili su: Lazar Čolić Zola, Anđela Đuričić, Ivan Marinković i Ena Čolić.

Kako su takmičari ušli u diskoteku, cimeri su ih pozdravili gromoglasnim aplauzom, a potom je došlo vreme i za igricu. Voditelj Milan Milošević saopštio je takmičarima pravila, a Ena Čolić odnela je pobedu i njoj su duplirani glasovi.

- 64 posto imala je Anđela Đuričić, 31 posto imala je Ena Čolić, 4 posto Ivan Marinković i 1 posto Lazar Čolić Zola - saopštio je Milan.

U toku je "Mićina igra istine". Na samom početku Mića je podigao Enu Čolić kako bi prokomentarisala večerašnje procente.

- Tako smo i pričali da će biti. Mislim da će Anđela i da pobedi. Meni nikad nije bilo bitno, čak ni onda kad sam razvalila. Znam da ću ovde biti do zadnjeg dana - rekla je Ena.

- Meni je jako drago. Anđela mesecima trpi napade. Dobila je sad vetar u leđa da što više gazi ove ološe. Treba da bude uzdignute glave i nasmejana. FIjasko Ivana Marinkovića. Ove godine je doživeo da ima četiti posto u duelu sa Enom koja je prvi put ove godine. Ena sa vremena na vreme sve više gubiš podršku, a Ivan je već izgubio - rekao je Uroš.

Nakon toga Terza je dao sud o navodima da je Milica u vezi sa Rajačićem.

- Na put njenoj sreći neću da stajem. Uroš je neko ko je gori od mene pet puta. Dok je Aneli bila u vezi sa Matejom on se umešao u taj odnos, umešao se u brak od šest godine, sa Grujom je bio dobar pa je spavao sa Mimom. Ne znam šta joj to treba da se povezuje sa rijaliti igračima i da govore kako su je j posle. Ako je ona ovde govorila da se Sofija treća u odnosu, šta da kažu sad za nju koja se umešala u vezu Jelene i Uroša. Najgore su se komentarisali, govorio joj je da ku*va. Evo sad Jelena plače, šta je ona sad? Njoj te stvari ne trebaju. Dala je svima za pravo da mi svako ovde kaže: "Šta ti pričaš, Rajačić ti čuva i šeta dete". Još sam neke priče čuo, ali neću da iznosim. Ako je njena sreća to nek radi i uživa samo da se beba ne stresira jer je mala - ispričao je Terza.

Nenad Marinković Gastoz pre sat vremena otišao je u izolaciju da poljubi Anđelu Đuričić, koja je to odbila obzirom da je nominovana i nije želela da bude kažnjena. Ipak, čini se da je to Gastoza razbesnelo, te nije hteo više da priča s njom. Ona je sad došla do njega i pokušala da spusti loptu, ali joj nije pošlo za rukom.

- Čoveče ne želim da plaćam cenu ni za tebe ni za sebe, čuvam nas oboje - rekla je Anđela.

- Ljubav nema cenu - rekao je Gastoz.

- Posle nemoj da se čudiš kad ti pričaju da si fejk jer ovim postupkom pokazuješ da to jesi. Meni je ovo fejk svađa i uopšte neću da se blamiram - rekla je Anđela.

Anđela je nakon rasprave sa Gastozom otišla da se žali Mileni Kačavendi na njegovo ponašanje.

- Ako misli da će da mu prođu ove stvari, neće. Videće u julu. Priča gluposti kao i ranije. Naljutio se kad sam mu pokazala da izađe. Rekao je da sam degen ili degenerik. Mateu mogu i da razumem jer Zola ide, a gde ja idem druže?! Ceo dan sam se odmarala i napunila energiju da bih se sad raspravljala o ovom- rekla je Anđela.

Tokom ''Igre istine'', Jelena Ilić i Ivan Marinković žestoko su zaratili jer je ona otkrila da je Ivan poslao svoje prijatelje da je uhode i provociraju, što je on demantovao.

- Degenerik Marinković je još u sredu poslao Slađu i Đoleta da me provociraju po ceo Božiji dan, ali me boli du*e. Ja ne pljujem nikoga, oni mene prate po ceo dan i govore mi: ''Ku*vo, ološu, ljubavnice'' - rekla je Jelena.

- Ja tvrdim da ovo nije istina, samo sam sa Matorom prozborio dve reči o tome i ni sa kim više. Demantujem da sam ikoga slao, a kamoli pričao o tome. Najveća laž i glupost je da sam ikoga poslao - rekao je Ivan.

Milena Kačavenda prišla je Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi pokušala da smiri i dokaže mu da je Anđela Đuričić u pravu, ali njega to nije zanimalo jer je bio jako besan.

- To ti je nedeljni i njen nedeljni. Četrnaest dana za jedan poljubac, veruj mi - rekla je Milena.

- Meni je vredeo, njoj nije i eto - rekao je Gastoz.

Tokom noći u najgledanijem rijalitiju ''Elita 8'', takmičari su odigrali ''Igru istine''. Oni ni ovog puta nisu bili totalni iskreni, te im je Veliki šef u skladu s tim i poslao nagradu. Obzirom da su se učesnici nadali cigarama i hrani, to ovog jutra nije bio slučaj.

Uroš Stanić pokušao je da smiri situaciju između Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, ali mu to baš i nije pošlo za rukom. Naime, Anđela je odlučila da obrne ploču u svoju korist i okrivi Gastoza za sve.

Autor: A. Nikolić