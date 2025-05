Društvene mreže gore zbog međusobnih ratova Filipa Cara i njegovih bivših devojaka Maje Marinković i Aleksandre Nikolić koje su ga optužile za nasilje, a prošle noći je bivši učesnik "Zadruge" na TikToku održao lajv u kojem se ponovo osvrnuo na njihove navode i zapretio im iznošenjem novih dokaza.

Najpre se osvrnuo na Aleksandru, sa kojom ima ćerku, te istakao da mu je muka od njenog glumljenja žrtve.

- Njoj niko nije dobar! Uvek se spotakne o nekoga i taj neko ne bude dobar, a mahom je birala ljude iz rijalitija, sa druge strane zakona... Nemojte vi meni prodavati neke bajke, neke priče jer sam ja jako dobro upućen u sve, ja njima znam krvnu sliku, istoriju... Nikog ne diram, nikog ne prozivam - rekao je Car na TikToku.

Potom se osvrnuo na turbulentan krah emotivne veze s Majom.

- Maji Marinković, ljudi, ništa uradio nisam. Maju Marinković sam zamolio:"Molim te, idi kući za rođendan. Tvoj otac meni šalje poruke da sam ja tebi uzeo pasoš, priča gluposti", a ja sam njega zvao nazvati:"Hej, da se ne brinete, znam da imate šećer, sve je u redu". Otišla je u suzama, u plaču... Sve to imam, poslao bih mu da vidi audio i video snimke. Onda je došla tamo, u Beograd, a zato što se ja nisam javio 30 minuta na telefon ona je popizdela i napravila frku. Kao što sam vam stavio na stori, ona i njen otac kažu da sam je maltretirao. Pa, ko ju je molio da izađe iz kuće? - pričao je Car.

- Detetu mi je popodne bio rođendan, ona je uveče upala u taj restoran, napravila je darmar. Napravila je darmar gde god je stigla, napravila je u kući, razbijala je glavom vrata, ogledala, stakla, htela da se reže, da se tuče... Razbila mi je auto, šajbnu od auta... Jedan auto, staklo, drugi auto udarila, razbila sat, porazbijala sve što je mogla, pa onda slika jednu modricu. Druže, pa dobro da kičmu nisi slomila kakve si kaskaderske avanture radila u toj kući! Tamo padala po stepenicama, skakala, ganjala me, izletala, ja bežao na magistralu... Stvarno mislite da ja nju sastavim, da bi je mogao sklopiti jedan doktor?! Daj, nemojte me sprdati! Kunem vam se, ne video svoje dete ako sam ja repetirao pištolj i stavio joj u usta! Je l' mislite da sam toliki monstrum da bih ovo izgovorio? Ako mislite da jesam, e onda mi se pos*rite u usta. Idemo na poligraf, pa ona neka kaže to, ja ću odgovoriti na pitanje - obećao je Filip, a potom svima stavio do znanja da Maju drži u šaci.

- Gadi mi se koliko je spremna lagati! Meni je govorila da nju njen otac maltretira, to imam snimljeno, da joj otac upada u stan, maltretira je, ona vrišti, beži iz stana... Pokazaću vam poruke, ukoliko bude trebalo, šta je njen otac napisao za moje dete, mene, majku mog deteta. Nek me ne povlače za jezik, imam sve dokaze. Budem li izneo sve dokaze i izašao u javnost, p*sraću ih, iz kuće od srama više neće izaći. A sad ću se povući i zaustaviću se, a ukoliko se neko od njih nadoveže idu im parče po parče dokazi na moje storije na TikToku - zaključio je Filip.

Autor: D .T.