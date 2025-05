ŠTA ĆEMO AKO BUDEMO PRIJE?! Lukina majka Biljana se javno obratila Grofici nakon što ju je nazvala lažovom, za Anelinu majku sada ima POSEBNU MOLBU!

Jasmina Ahmić Grofica, majka učesnice "Elite" Aneli Ahmić, juče je žestoko potkačila Biljanu Vujović, majku ćerkinog partnera Luke Vujovića i iznela niz njenih kontradiktornosti, zbog čega ju je proglasila lažovom, a sada je stigao odgovor.

Naime, Anelina majka javno je iskazala nezadovoljstvo ponašanjem potencijalne prije.

- Od samog starta ja sam bila za to da moja ćerka bude sa Lukom prijatelj. Nisam nikada bila za tu vezu, jer sam znala da će to moju ćerku uništiti. Ona kad se zaljubi ide srcem i iskrena je, nikad nisam odobravala to, niti sam slala poklone Aneli za Luku, niti je nagovarala da bude u vezi, niti javno vodila rat sa njima... Na svaku izjavu sam davala jedan te isti odgovor, sad ispada da je Bilja pod uticajem drugih slala poklone, a ne ono što je izjavila da vidi ljubav u očima sina. Pa šta je sad, je l' vidi ili ne vidi?! Je l' laže sad ili onda? Njen muž može da pljuje moju ćerku u porukama, a mi ne smemo... To sad znači da ona potvrđuje svaku izjavu i mišljenje njenog supruga od Aneli. Svako od nas govori o sebi, ja njenom sinu nikada nisam radila prkos i slala poklone drugim muškarcima kao njen muž, da bi Luka plakao, i radila inat - zaključila je ona.

Tim povodom oglasila se Lukina majka Biljana.

- Jasna je u pravu u neku ruku. Istina, nije slala poklone, ja jesam jer se obeležavala Lukina i Anelina mesečnica svakog 12. To su uvek bili simbolični pokloni u smislu fotografija njihove dece i nečeg što će ih obradovati. I apsolutno sam istog mišljenja kao i prvog dana. Hteli oni ili ne hteli, desila im se ljubav. I ja ću uvek biti tu za njih dvoj , ja sam isključivo protiv vređanja. Nekako će Aneli I Luka to tamo ispeglati, ali mi napolju treba da budemo pravi roditelji i da niko nikoga ni na koji način ne uvredi, pogotovo javno. Svi mi imamo mobilne telefone, društvene mreže pa možemo imati i sukobe mišljenja, ali da to ostane između nas. Sve ostalo je jako ružno. I ma šta ko rekao ubuduće, ja neću reagovati - izjavila je Lukina majka Biljana i dodala:

- Iznela sam šta sam imala i mnogo ranije i za Jasnu, a i Nikolu. Sve ovo degradira njih dvoje kao par i ja više neću davati izjave isključivo da bi Aneli I Luka imali mir. Ne trebaju im spoljni uticaji na vezu koju jedva održavaju radi animoziteta ostalih učesnika rijalitija. Nijedan par nije obezvređen kao oni. Ja ću biti do kraja uz njih i za njih. Ali za uvred... Žao mi je.. To ne mogu da podržim. Kao što ne podržavam ni Lukine uvrede upućene Aneli. Imam i ćerku i sinove i ne bih volela da neko mojoj ćerki kaže ružnu reč ili psovku i obrnuto. Ako Luka voli Aneli, voleću je i ja ništa manje od njega. Groficu bih zamolila da se uzdrži od uvreda jer šta ćemo sa njima ako budemo prije - zaključila je ona za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević