Sita Ahmić najveća je podrška i zaštitnica svoje sestre Aneli Ahmić, aktuelne učesnice "Elite", a sada se, posle dužeg vremena, na društvenim mrežama oglasila povodom novonastalih međusobnih odnosa i dešavanja u Beloj kući, ali i van nje.

Pre svega osvrnula se na novo pomirenje Aneli i Luke, posle svih uvreda, problema i provokacija.

- Ja svoju sestru podržavam u njenim odlukama jer smatram da nije još doseglo vrhunac nečega gde bi trebalo da joj udarim kontru. Ako se to dogodi, naravno da ću da reragujem. Do tada podržavam njen izbor i dalje jer niti je ona meni birala ikada, niti ja njoj. Mogu samo da joj pomognem koliko mogu, tako i obrnuto kroz celi naš život. Vidim da je zaljubljena i da voli, zato ću i dalje da podržim njenu odluku, ma koliko god me neke stvari bolele. Jednostavno, smatram da nisu jedini koji imaju probleme i nesuglasice. Pritom, ona je neko protiv koga je 90 odsto kuće, čak bi neki želeli i da joj glavu odseku, ja sam tu još više uz nju tada - objasnila je Sita.

Dotakla se i izjava njihove majke Jasmine Ahmić Grofice, ali i Lukine majke Biljane Vujović.

- Što se tiče naše majke, ja uticaj nemam, a ni Aneli i sve što mama uradi, radi ona sama. Niti Aneli, niti ja tu išta možemo! Mama greši i samo stvara problem Aneli, to Aneli ne čini ništa dobro. Ne podržavam ništa od toga. Takođe, što se tiče Lukine mame, mislim da je pogrešila u odbrani svog sina od naše mame, koja ga je vređala, već u nekom delu izjave, gde kaže da otac Lukin nikada nije vređao Aneli, što je potpuna neistina, a znamo i ona i ja, a i vi, da je vređao i ponižavao sve vreme. Od toga da nije vredna njegovog plemena, do toga da će preći na drugu stranu ulice ako je sretne, pa do laži da on poseduje Anelin pornić, do toga da sam ga ja molila da ne podržava Sandru. Ja mislim da je on tim uvredama puno više ponizio Aneli, mene, majku našu i našu porodicu nego mama Luku, tako da odmah razjasnimo neke stvari - ako su neki zaboravili, ja nisam - napisala je Sita i dodala:

- Ne znam zašto je Bilja rekla šta je rekla, ona najbolje zna i ima pravo. Uopšte ne zameram da brani svog sina, ali za Lukinog tatu je potpuna neistina, svi znamo. Ja i dalje sam tu da pokušam da izbalansiram sve i da budem neutralna u svemu. Kako moja sestra odluči, ja sam tu, naravno, do granice - zaključila je ona.

Autor: Darko Tanasijević