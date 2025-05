ON DROGIRAN, A MOJA MAJA KAO IZGUBLJENO PILE! Taki se ostrvio na Cara nakon novih optužbi: Noćima ne spavam zbog onoga što je moje dete preživelo!

Taki Marinković kivan je na Filipa Cara više nego ikada pre zbog optužbi da mu je tukao ćerku Maju Marinković.

Maja je u javnost pustila fotografije na kojima je povređena, krvava i modra, za šta je optužila Cara, koji je sve to demantovao i izneo svoju stranu priče. Međutim, Taki ne dovodi u pitanje ćerkine izjave.

- Video sam se sa Majom, sad smo bili na ručku. Dete dolazi sebi. Neće detaljno da mi priča, ali sve što mi je rekla je tačno. Kaže:"Ako si gledao šta je Aleksandra Nikolić izjavila, sve je istina što je rekla devojka". Čuo sam da je pokrao detetu zlato, poklone, to je katastrofa što on radi - rekao je Taki, a potom se osvrnuo na Careve tvrdnje da mu se Maja žalila na oca jer je, navodno, maltretira.

- Budala, izmišlja. Vi mene već godinama znate, kako se borim za dete, a ne ko oni koji naprave dete, pa pusti niz vodu. Maja se žalila na mene? Može da se žali, naravno, kada joj ne dozvoljavam da ide kod njega u Crikvenicu! Naravno da sam ja protiv svake veze kada je on u pitanju. To nije sreća za nju, šta će joj taj koji joj zabranjuje sve, nanosi joj suze svaki dan? Oteo joj je pasoš, tukao je, stavljao pištolj u usta, gađao nožem, davio. Zamislite šta moje dete preživljava van kamera, užas! Ne mogu noću da spavam. Svaki roditelj bi mu otišao na kuću! On je nasilnik, on je za zatvor, a plaši se, jer zna kako u zatvoru prolaze nasilnici nad ženama - priča Taki i dodaje:

- Nazvao me je, ja mu kažem:"Daj mi Maju na telefon", a on isključi i ne javljaju mi se sedam dana! To je bilo u tom periodu kada ju je pretukao, kada je bila sva plava, kada nije mogla da mi se javi. Kada sam rekao da ću da zovem ambasadu i policiju, istog trenutka su uključili telefon i zvala me je, kaže:"Doći ću sutra kući". Poslao sam mu poruku da ću da idem u ambasadu da prijavim da mi je dete kidnapovano.

Smatra da mu se nesuđeni zet zapravo divi.

- On mene sanja, on je moj fan. Pa, ja kad sam bio dasa, on je mene gledao na ružičastoj televiziji! Ljudima poput njega ne treba davati prostor. Vidimo šta je Aleksandra, sa kojim ima dete, sve iznela. To dete će sutra da čuje šta je mama rekla o tati - objašnjava Marinković za Pink.rs i priznaje da je Caru svašta rekao na račun njega, ali i deteta:

- Slobodno neka sve objavi. Ja psujem sve živo kada je moje dete u pitanju, ne biram reči! Uzeo joj je pasoš, ne javlja mi se sedam dana! A znamo kakav je Car psihopata. Mrtav pijan za stolom, gledam klip, a ona sedi kao izgubljeno pile... A on pijan i drogiran! On je moj fan. Kristijan mu došao u Crikvenicu, on pobegao u podrum! Zvao sam ga da dođe u Beograd. Nek sedne u avion, daću mu ja 500 evra, nek dođe da ga prošetam Kalemegdanom, da mu pokažem Avalu, Košutnjak, Beograd na vodi, da ga upoznam sa Beogradom... Dođi kad si mangup! Ti si mangup nad ženskim osobama! Voleo bih da me pogleda u oči, pa da vidim ja čije on dete maltretira

Autor: D. Tanasijević