Borislav Terzić Terza van sebe je otkako mu je postavljeno hipotetičko pitanje o Milici Veličković, njegovoj bivšoj verenici koju je trudnu prevario, i njenoj navodnoj vezi sa diskvalifikovanim Urošem Rajačićem.

Prema sopstvenom priznanju, noćima ne spava od stresa jer mu je na prvom mestu dete, koje još uvek nije upoznao. Kaže, ne želi da Milica njihovu ćerku upoznaje sa "svakakvim ljudima".

- Taj Uroš Rajačić je najviše pljuvao Milicu Veličković prošle godine. Govorio je da ga je sramota Jelenine prošlosti (Ivana Marinkovića), a šta će onda sa Miličinom prošlosti?! Ukoliko je Milica govorila da je Sofija treća u odnosu, šta je ona u ovom odnosu?! Rekla je da sam ja ženskaroš i da je to mogla da očekuje od mene, šta je onda Uroš Rajačič? On sve to radi zbog rijalitija, kao neka ljubav. Koja crna ljubav?! On je gori od mene, a Jelena se sada raspada kao što se ona raspadala kad je Sofija to uradila. Od toliko ljudi u ovom gradu, oni završe zajedno. Treba da ima svoju sreću i momka, ali gde baš iz rijalitija? Sve je isto, ako je to njena sreća, ja ću podržati. Ima dete kući, doći će ovde i pljuvaće je najstrašnije. Jelena je izgubila brak zbog tog momka i šta ona očekuje sad od Uroša? On će da odgaja kao tuđe dete. Potresao sam se i nisam spavao noćima, rekao bih joj da ne upoznaje dete sa svakakvim ljudima. Treba malo da vodi računa i ne trebaju takmičari da ispiraju usta s njom - rekao je Terza protekle noći u intervjuu.

Tim povodom kontaktirali smo Milicu, koja je u svom dobro poznatom stilu žestoko prozvala pojedince iz Bele kuće, a potom urnisala svog bivšeg verenika.

- Mesecima slušam uvrede i laži za mene i moju ćerku od strane patka Dače, Takijeve Teodore, Jelene Čolić, baba dahtalice, Tetovke i ostale civilne brigade i svi oni imaju državnu ustanovu u kojoj će moći da dokažu to što govore, ali jutros me je duboko potresla informacija da se Barbarin biološki otac setio da ona postoji zbog mog hipotetičkog dečka - kaže Milica za Pink.rs i dodaje:

- Toliko je daleko otišlo ovo da sam ja sa Rajačićem čak dotle da NN ne može da spava i brine se za detetov stres. Ja se brinem za njega i zato demantujem moju hipotetičku vezu sa Rajačićem i bilo kim drugim. Ne živimo u Černobilu da moram ljudima da objašnjavam da NN nema pravo glasa da meni govori o majčinstvu, ko će da vidi ili upozna Barbaru itd. TikTok mečevi sa mnom i Rajačićem su pogrešno shvaćeni, o Jeleni Ilić imam najbolje mišljenje i nadam se da će ona i Uroš to rešiti kad ona izađe. Moja mama zna gde su moje emocije, a one su usmerene prema jednoj jedini kraljici univerzuma, Barbari Veličković - zaključila je ona.

Autor: Darko Tanasijević