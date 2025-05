GASTOZOVO BRUTALNO OBRAĆANJE: Kariću, Mići i Luki sasuo sve u lice, munjevitom brzinom stigle povratne! (VIDEO)

Žestoko prepucavanje!

U toku je još jedna anketa, a takmičari "Elite" danas biraju osobu koje je svoje ponašanje promenila na lošije. Ovonedeljni vođa Matea Stanković dala je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Aneli, oduševila si me, vidi se da si dugopasirana. Ti kad ustaneš i izlažeš sve više verujem da stvarno trpiš za honorar. Neko ko se po meni promenio na gore je Stefan Karić, nisam očekivao da će on da izgovori onakvu reč jer ga svi ovde hvalimo, dižemo statue, pevamo pesme, bacamo cveće, crvene tepihe. Čuo sam da si ovde i u prošlim sezonama zakopavali Miću, ali je meni to bila najgora stavka na mom CV-u. Mislim da se Stefan Karić pokvario jer u mojoj vezi uvek želi da nađe dlaku u jajetu, dok u donjem domu imamo dva para, Aneli Luka i Marko i Sanja, koji ne mogu da nam prismrde što se tiče ponašanja i izrečenih reči. Svaka moja šala za moju devojku mu je bila sramota, ali kad njegov drug uporedi svoju devojku sa analnim otvorom to je jako zanimljivo. Broj dva je Lepi Mića koji se promenio na gore od trenutka kad je Marko Đedović izrekao sve za Aneli, pa ljudi više ne smeju ni da maze kerove. On je to sve oprostio Aneli, okrenuo je ploču i zaboravio da je imao nervni slom jer je Đedović Aneli okrenuo leđa. Tad je za mene izgubio validnost. Mojoj devojci je izrekao strašne reči i pomenuo njenog oca, bilo je jako brutalno i treba da se kaje jer je Anđela devojka koju je on branio. Mića je njene rečenice okrenuo, priča sve najgore o njoj, priča o klipovima i želi da se šeruje nešto što je njoj izazvalo najveću traumu. Luka je dečko koji je ovde ušao u rijaltii i čim sam ga video nazvao sam ga Azisom. Bio mi je zanimljiv, video sam da sa njim mogu da pričam na 1000 tema jer nam je zajednički drug Filip Đukić. Bio je dobar momak koji je izjavljivao ljubav jednoj devojci, a onda otišao kod druge i psotao je agresivna papuča od koje više ne možemo da živomo. On po ceo dan ide i pravda se šta je uradio, a šta nije. On ne može da nadmaši ženu za koju kaže da gore nije sreo, za koju svi kažu da je folirant - govorio je Gastoz.

- Moja devojka tebi nikad ne bi dala, a tvoja bi meni dala makar kockciu čokolade. Tvojoj devojci se sviđa ova agresivna papuča - dodao je Luka.

- Nadao sam se da će vreme da se prolepša, ali izgleda da će biti oblačno sa grmljavinom i pluskovima. Mislim da neki ljudi kad mene vide dižu samo noge na gore, što se tiče njihovog izlaganja. Kad je bio dobar šou ja sam to podržavao. Momak koji hvata d*peta i devojke za grudi ništa se nije promenio, to radi i danas sa malom Kristinom. Prihvatam sve što je rekao. Ja ću da navedem meni drage osobe Gruja, Ana Nikolić i Jordanka - dodao je Karić.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić