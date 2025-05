ALEKS SRAVNILA CARA SA DOKAZIMA! Obelodanila njegove preteće poruke i otpusnu listu iz bolnice nakon nasilja u trudnoći, pa poručila: Vidite li sad kakav je to manipulator i lažov! (FOTO)

Sve crno na belo!

Aleksandra Nikolić sinoć se oglasila na svom tiktok lajvu i osvrnula na tvrdnje bivšeg partnera Filipa Cara. Tom prilikom jasno je poručila da neće tolerisati nikakvo ugrožavanje svoje privatnosti. Istakla je da, ukoliko dođe do curenja eksplicitnog snimka, koji on poseduje u svom telefonu, a koji je dospeo i do Maje Marinković, planira da hitno reaguje i pravdu potraži na sudu. Dodala je da je spremna da preduzme sve zakonske mere kako bi zaštitila sebe i svoju privatnost.

S obzirom na to da njihovo javno prepucavanje ne prestaje, Aleks je odlučila da priloži dokaze protiv Cara, te je tako obelodanila preteće poruke koje joj je slao, ali i dokaz da je nakon nasilja u trudnoći završila u bolnici.

- Pustila sam dva dana, ali čovek očigledno želi da se nastavlja sa svojim izmišljotinama i lažima, ne želim da se nastavljam i pretvaram ovo u nekakav rijaliti, ali evo par demanta od mene. U Jagodinu koju spominje bila sam na rođendanu svoje drugarice, takođe možete videti šta mi sve piše i kako me naziva! A u sledećih par storija kako me je ucenjivao snimcima, pretio mi, a pošto laže i za policiju i bolnicu, evo i za to dokaza - poručila je Aleksandra i priložila otpusnu listu iz bolnice:

- Vidite li sada kakav je to manipulator i lažov i na šta je sve spreman kada je preksinoć u svom lajvu rekao da je snimak poslat njemu, a ovde kada mu se ne javim na telefon kad on hoće ucenjuje istim snimkom, preti haosom i optužuje me lažno kako sam navodno snimak slala nekom drugom - poručila je ona i priložila Careve poruke kojoj joj je upućivao.

- Ja sam pre dve noći istupila javno i iznela kompletnu istinu za koju posedujem dokaze. Nemam nameru da se nastavljam sa zaludnom budalom, kojoj je tiktok život - napisala je Nikolićeva na Instagramu.

