ŠOK ZA ŠOKOM! Majka Filipa Cara tvrdi da ga je Maja drogirala i izluđivala, ona odmah reagovala: Gospođo, vidimo se na sudu! (FOTO+VIDEO)

Haos ne prestaje!

Aleksandra Nikolić održala je još jedan lajv na TikToku gde je pustila snimak poziva sa majkom Filipa Cara, Milicom Car. Naime, Milica je Aleksandri tom prilikom otkrila da ga je Maja drogirala, onda ga provocirala i snimala, kao i da ga tim materijalom ucenjuje. Osim toga, Milica Car rekla je Aleksandri da zna da Maja ima dijagnozu, kao i da se lečila na psihijatrijskoj klinici, a to sve možete čuti na snimku ispod:

Povodom svega ovoga, oglasila se Maja jasnom porukom da će Milicu Car tužiti.

- ''Gospođo'' Milice Car vidimo se na sudu, za ovakve laži, optužbe i uvrede! Sramite se svojih godina! - poručila je Maja i dodala:

- Dobro veče! Večeras ste imali priliku da čujete istinu! S obzirom na to da Filip Car javno iznosi laži, vređa mog oca i mene. Ajde sada malo da prokomentarišemo ovo: Njegova majka Milica Car će biti tužena, jer ''gospođa'' koja je inače jako fina, domaćica, ne vređa, ne komentariše javno, vidimo kako sada vređa mene, optužuje za ozbiljne stvari, a time ćemo se baviti na sudu, jedna baka koja je sa moje tačke gledišta od svog sina napravila to što jeste! Moram reći da mi je njega čak i žao, jer sada vidite da mu nije lako s obzirom na to kako se jedna majka prema svom sinu ponaša! Sramota! Dok se za mog oca iznose laži od strane njega, vidite kakva je realna situacija kada je njegova majka u pitanju. Otac mu je gospodin čovek i sve lepe reči za njega mogu da kažem. Pre nego što vređate tuđe porodice, pogledajte u svoje dvorište - napisala je Maja na storiju na Instagramu.

