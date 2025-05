UKANALIO JE ZA SVA VREMENA: Gastoz se obratio Pegiju, evo da li je stao Anđelinu zaštitu, pa se osvrnuo na njene po*no klipove! (VIDEO)

Krčka se haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi prokomentarisao svoju izjavu da Pegi slobodno nastavi da pljuje Anđelu Đuričić.

- Da neko moj pljuje nekoga sa kim sam se posvađao ili pomirio ja bih je*ao majku. Imao je i tu rečenicu koja je kriminalna. Za Pegija mi je užasno. Što se obrati Pegiju ili bilo kome od prijatelja da stanu. Ne znam šta je razlog da Anđelu pljuju toliko. Anđela nije mogla da ima lični koflikt sa Pegijem. Što se tiče Tozle i ostalih koji su je pozdravili verujem da je ne pljuju. Šta si ti njima toliko uradila? Nije ni njihov prijatelj sa dvora - rekao je Đedović.

- Ja sam počela da plačem jer on nije reagovao u tom trenutku. Nije ni znao zašto plačem. Mislio je da plačem jer mi je neko nešto rekao. Pogodilo je što je Ivana rekla da je njegov drug vrlo detaljan u komentarisanju mene. Nije imao reakciju u tom trenutku. Da je moj neko rekla bih da ovog trenutka prestane i da poštuje moj odnos. Objasnio mi je posle - rekla je Anđela.

- Hoće da podrži prijatelja koji je protiv ili Pegi i prijatelji znaju da je jača od njega pa hoće da je ogade naciji - rekao je Luka.

- Trebao je da mu se obrati pa i da ga on ne posluša. Ne može da ga uslovi, ako nastavi nastavio je. Samo je njegovo da kaže da stane - rekla je Anđela.

- Meni se taj postupak nije svideo. Osobe koje pljuju tvoj izbor nisu prijatelji. Možeš sa strane da mu kažeš, a ne da koristiš medijske portale, televizije. Trebao je da da korpu drugaru. Pljuvao je njegove sve bivše devojke. Gastozovi prijatelji imaju nešto jako protiv Anđele i takvim prijateljima ne treba da da pristup. Omalovažavaju jednu ženu na osnovu toga što je svom dečku poslala snimke. Toliko javnih ličnosti ima klipove pa žive i dalje. Zameraju joj spoljni svet. Ako je Gastoz prihvatio nju i njenu prošlost smatram da njegovi prijatelji nemaju nikakvo pravo. Treba da se zauzme za Anđelu. Ko ti je preči, devojka ili prijatelji? - objasnio je Uroš.

- Tako je radio i prošli put pa kad je upoznao promenio je mišljenje. Ne mogu da ga zaustavim u tome. Ne podržavam da moji prijatelji pričaju loše o mojOj devojci. Neka ke*a koliko želi, to na mene ne utiče. Kao što Karić ima Osmana ja imam Pegija. Ne mogu da se odreknem prijatelja kog imam deset godina. Kao što je promenio mišljenje o prethodnoj promeniće i o Anđeli. Brate, naravno da ne podržavam, ali ti nije prvi put. Kao što si jednu zavoleo, tako ćeš i drugu. Samo si neko ko sudi kroz rijaliti. Nije mi čudno što neko sudi jer je pokazala večeras nepoštovanje partnera. Ili ćemo biti prijatelji ili nećemo. Ili ima nešto da mi kaže ili nema. Meni je on drag i volim ga, ali ovo što radi je jako loše. Ovako jedna lepa devojka i zgodna, sve takve devojke su za po*no industriju ali ja to niakd ne bih dozvolio - rekao je Gastoz.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić