MUK U BELOJ KUĆI! Jelena progovorila o šuškanjima da su Rajačić i Milica zajedno, umalo ZAPLAKALA na pomen deteta s Urošem (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević podigao je Jelenu Ilić kako bi prokomentarisala šuškanja da su Uroš Rajačić, njen dečko, i Milica Veličković u vezi.

- Šta te je toliko povredilo i rasplakalo sinoć nakon hipotetičkog pitanja da su Comara i Rajačić u vezi - pitao je Milan.

- Nisam verovala. Trudila sam se da ne razmišljam previše, da to stavim po strani i da budem stabilna kao i do sada. Ne pitam nikoga, ne pričam o tome, čak ni sa Đedovićem nisam pričala o tome, pravila sam se da ta informacija ne postoji i da nije istinita. Rekla sam Stefani: "ako je to istina...", međutim, kada si mi ti sinoć rekao to što si mi rekao - rekla je Jelena.

- Da Comara kaže da ste vi bili fejk - pitao je voditelj.

- Ja sam bila zatečena, pogodilo me je...Zapitala sam se, takođe, šta je sa Milicom?! Ona ima pravo da uživa sa njim, ali da izmišlja tako nešto?! Ja ne mogu da pričam o Milici sve najgore, nikada o njoj nisam mislila ništa loše, ja sam je prošle sezone branila, Terza me je izvređao jer sam je branila. Nikada joj nisam uputila nijednu ružnu reč, ni ona nije meni. Ja i dalje mislim da je on inteligentna devojka i da je zanimljiva, ona kada je došla ovde, rekla mi je: "hvala ti za sve one komplimente što si rekla"...Razgovarali smo, ne znam ni šta da kažem - rekla je Jelena.

- Šta zamišljaš u glavi?! Da li je istina da ti je pravio dete?! - pitao je Milan.

- Nećemo da pričamo sada o tome, neću o tome uopšte da pričam. Izletela sam se kod ljudi u koje imam poverenja, oni su to rekli sinoć na igri istine. To bih da preskočim...Ne znam zašto ima potrebu da to izjavljuje ako je sada srećna - rekla je Jelena.

