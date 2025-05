Karambol!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi prokomentarisao šuškanja da su Milica Veličković, majka njegovog deteta i Uroš Rajačić u vezi.

- Kaže Comara: "vidi ga N.N. sad se setio da ima ćerku, ne može da se pomiri s tim da je nikada neće videti" - rekao je Milan.

- Pa dobro...Ako se bude tako ponašala, to neće izaći na dobro. Prvo će Sud raditi. Ja jesam pogrešio, okej, ja moram da komentarišem ove stvari što su došle. Jednostavno, ona meni neće zabraniti dete da vidim, samo da izađem napolje. Samo da se dočepam telefona i da dođem. I sada ti poručujem, pričaj šta hoćeš, kada izađem, to će biti druga pesma...Nemam ja ništa protiv toga s kim će ona da bude, ja sam rekao da ako je to njena sreća, neću stati, ali da mi dete zabrani, zaj*bala se. Dobro ćeš me upamtiti kada izađem, da vidim da li ćeš tako pričati kada se budemo videli. Bude li išla protiv tih nekih stvari, znam da je spremna da me prijavljuje u policiju. Ne može da se igra s tim stvarima! Može sada da laje i da priča nešto, a kada izađemo, videćemo - rekao je Terza.

- Slušala je i tvoj razgovor sa Đedovićem, ali je slušala i intervju - rekao je voditelj.

- I treba da sluša! Njen postupak koji sada radi, to što je Sofiji zamerila da je treća u odnosu, ona je sada treća, ona je ljubavnica sada. Navikli smo na njene priče sa bivšim elitarima, verovatno će u devetki to da se priča - rekao je Terza.

- Ja sam na intervjuu rekla da ne verujem, ali vidim da je istina. Meni nije normalno da dečku koji te je prevario, njemu sličnog nađeš opet. Mislim da Uroš nije normalna veza, sve i da jeste potencijalni dečko, ne bi tako ostavio Jelenu. Mene ne zanima njen život. Ja ću, takođe, da se pozabavim njenim životom i sve što je ona prošla, jer je iznosila o meni ovde...Hvala joj što nas je odvojila, jer ne mislim da je Terza moj partner. Jedva čekam da izađe on majmun napolje (Uroš) i da vidi da to nije istina. Fokusiraću se na njenu prošlost i na sve što je prošla dok nije zatrudnela sa Terzom, ja ne znam o kakvoj osobi je reč, došla je trudnica, ja sam je povredila, to je ipak bes i gnev, sve to razumem - rekla je Sofija.

- Ona kaže da je došla iz grada i da je upalila televizor i da vidi da ti pričaš o njoj i njenom detetu - rekao je voditelj.

- Došla s neke je*ačine verovatno...Miloše, sve znaš šta treba da radiš - rekao je Terza.

- Za mene nijednom nije stiglo pitanje da me je neko skidao sa šipke ili potvrda da bar uđe ovde da čujemo nešto. Oni mene i dalje rešetaju zbog njenih priča - rekla je Janićijevićeva.

Autor: Nikola Žugić