Noć u kojoj se raspala ljubav Anđele i Gastoza: Istina o Pavlu Jovanovicu izašla na videlo, ljubavni par totalno DEMOLIRAN!

Nikad burnija noć za ljubavni par!

Sinoć je u najgledanijem rijalitiju u regionu održana još jedna emisija "Izbor potrčka i pretres nedelje" sa voditeljem Milanom Miloševićem.

Na samom početku komentarisala se podela budžeta Matee Stanokvić, koja je dobila žestoke kritike.

- Ja sam joj govorila da malo nešto kaže, uglavnom, žena koja se nada Zoli, znamo da je Zola samo ubijao sa njom dosadu...Žena glumi ovde nešto, do juče je lizala pi*ku, prvo je bila sa Ivanom, pa na Miljanu, pa sa Miljanom na Zolu, teški fanatik Miljane Kulić. Ne radi ga ona kao što ga radi Miljana, koristila mu je samo za pražnjenje - rekla je Aneli.

Nju je takođe žestoko napala i Slađa Lazić.

- Nije me ništa pogodilo. Tri godine se čujem sa Zolom i mi smo mnogo dobri prijatelji. On je ovde rekao istinu o meni i to mu je zamerila njegova partnerka. Ona je Miljana sa Aliekspresa. Ušao je u vezu sa njom jer nija znao da je bila sa njom. Hteo je posle toga njoj da utera. On uživa u haosu. Videli smo da je bila je*ana i odje*ana. Ona mene zove blamom, a ona je blam nad blamom. Rekla sam joj da sam želela da budem sa njim ja bih bila. Zola nije znao kako se preziva pa je napisao "Čolić". Celo leto smo se čuli i naravno da ću biti pozvana na svadbu, ali ne sa njom. Ona je za mene kanta veka. Njena najveća ljubav je bila Miljana. Izgorele su ovde i svako veče su se bambusale. Ova devojka je plakala tri dana jer Matora nije htela da je prihvati za devojku, nije njen nivo. Ona kao vođa mene ne može da nazove Blamolinom nego imenom i prezimenom - rekla je Slađa.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Izbor potrčka" dao je reč Matei Stanković kako bi saopštila ko će ovu nedelju provesti u sobi za izolaciju.

- Sofija i Marko idu jer vidim već nešto neko vreme. Mi znamo da se nešto dešava. Možda se tu nešto i odigra - rekla je Matea.

Ona je nakon toga odabrala i omiljenu osobu.

- Naravno, omiljena ličnost je Milena - rekla je Matea.

Voditelj Milan Milošević je odmah na početku "Pretresa nedelje" podigao Anđelu Đuričić, kako bi sa njom porazgovarao o problemima sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Nisam rekla da je poremećen, nego da ima psihičke probleme i da Milena porazgovara sa njim. On se odjednom prebaci, on nema razlog, razumela bih da ima konkretan razlog. Došao je u 04:30 u izolaciju, priča sa mnom i krene da me poljubi, ne želim da plaćamo kaznu za bilo šta. Kako čuvam svoj novac, tako čuvam i njegov. On se iznervirao što sam rekla Terzi da mi donese još malo mleka, kao da sam ne znam ni ja šta radila. Pričala sam sama sa sobom, jer me je ruka bolela, ali ne znam šta mu je. Ima da pijem kafu kakvu ja hoću, ja sam prosula kafu koja mi se ne sviđa, ja sam takva i kod kuće - rekla je Anđela.

- Njoj je to samo jedna kafa, a meni je to malo neki gest romantike, ja sam se sakrio pored vecea. Dok je ona dolazila, ja sam trebao da budem iza nje, pa da je zagrlim, a ono što je prvo uradila jeste da je tražila mleko. Je*em li ti nanu...Treći put je bilo pola pet, pre nego što je trebala da odigra tu igricu, hteo sam da joj dam malo snage partnersko, da je poljubim i da pokida. Tu sam dobio mar*iranje - rekao je Gastoz.

Anđela je priznala i da je preko Pavla upoznala Lunu Đogani i Marka Miljkovića.

- Da li si išla na ručak sa Lunom, Markom i Pavlom? Da li te Pavle dovezao sa kumom u Zadrugu 6? - pitao je Milan.

- Moja kuma da. On nam je pomogao da dovezemo stvari jer sam imala mnogo garderobe. Pavle nema veze sa mojim kanalom. Bili smo na ručku, ali se poznajemo još od pre. Ne želim da pričam o Marku i Luni, nisam ih nikad spominjala i nema potrebe. Pavle je počeo da priča o tim ljudima. Sa Pavlom nasamo nikad nisam otišla - rekla je Anđela.

- Iznervirao sam se jer mi nikad nije dala detalj da je Pavle došao sa kumom i njom. Besmisleno je da mi takav detalj ne saopštitš. Trebala si da mi kažeš jer mi to otvara neke nove vijuge u glavi. Ako postoji još nešto kaži mi ti prva - rekao je Gastoz.

Marko Đedović odlučio je da stane u Anđelinu zaštitu, tokom haosa koji je nastao zbog njenog odnosa sa Pavlom, koji nikome nije jasan.

- Ja apsolutno razumem Anđelu za priču između petice i šestice, koga boli ku*ac. Matoroj sam godinama pričao da se takve stvari ne pričaju partnerima, pa dođu ovde i pričaju o tvom privatnom životu, ovaj detalj je budalaština. Došao je preneražen! - rekao je Đedović.

Nenad Marinković Gastoz posvađao se sa Anđelom Đuričić, te mu je ona žestoko odbrusila.

- Ti si sada rekla: "Zašto bi se ti sada poveravala meni" - urlao je Gastoz.

- Ne okreći mi, ja te previše dobro poznajem, meni ne možeš Gale - rekla je Anđela.

- Je l' čuješ ti mene, ja pričam sada?! Gde si krenula?! Dođi ovamo - rekao je Gastoz.

U nastavku emisije Anđela i Gastoz nastavili su da se svađaju, a on je svima jasno stavio do znanja koliko joj ne veruje.

- Ne razumem zašto može da kaže da sam neko kome ne treba da se pravda. Poremetilo me ovo. Mogla je da kaže to i ovde. Ako hoće da je zaštitim onda moram da imam oružje da je štitim - rekao je Gastoz.

- Zar se neko nije začudio kako su se viđali između petice i šestice i da je dovozio u rijaliti? Zbog ovih stvari ispada da je lažov. On je ispituje za svog druga, pokušava da se opere što je ušao u odnos sa drugovom devojkom. Ti si znao da je imao nešto s njom ili nije. Ako si već imao svest da je tvoj drug tebi, ti nju sad napadaš. Ona se sad pogubila - ubacio se Karić.

Takmičari "Elite" žestoko su komentarisali haos koji se dešava oko Anđele i Gastoza.

- Mislim da je on bio za to tu njoj, ali neće da priča pred svima...Svaki muškarac koji nije dobio nešto, tako isfrustriran priča takve stvari, pogotovo što lepe devojke uvek prate takve priče. Gastoz je ovde kriv, opet nije šmeker - rekla je Čolićeva.

- Večeras je potvrđeno ono što mi dve nedelje pričamo ovde, naravno da su bili zajedno! Niko ne ide u paru na večeru zbog otvaranja Jutjub kanala. Druga stvar, odlazak na Zlatibor...Ona se zapetljala oko kume i oko svega, kako to odjednom nije dobra sa kumom koja je upoznala sa Pavlom?! - rekao je Bebica.

Nenad Marinković Gastoz i dalje je nastavljao da objašnjava svoje ispade, a učesnici su se ostvrili na njega zbog napada na Anđelu Đuričić.

- Ja nisam neko tamo, ja sam tvoj dečko, prema meni treba da ima poštovanja. Sada smo došli do toga da je nju kuma dovezla, a da je Pavle bio u drugim kolima - rekao je Gastoz.

- A čekaj, moram da se umešam. Što nisi imao stav i izneo da si upoznao Anđelu pre, baš sa Pavlom?! - rekla je Kačavenda.

- Ja sam rekao da mi je Pavle rekao to za auto...Za mene jeste bila nečija devojka kada je ušla ovde - rekao je Gastoz.

Tokom emisije došlo je do žestokog sukoba između Gastoza i Jovane Tomić Matore, tokom kojeg su jedno drugom udarili na pokojne majke.

- Ako sam se ja dr*girala i pila šta si ti radila u mom društvu? Pavle laže, ali istina je sad na pola. Slažem se sa tobom. Isključivo jer je iskompleksiran i osujećen zbog Gastoza ovo radi. Za tih mesec i po dana mnogo se stvari izdešavalo između vas.Zapamti kome je tvoja mama poslala poslednju poruku, pitala me gde si tri dana. Pavle voli da laže i da se hvali u nekim situacijama, ali smatram da ima neke dokaze. Ne mislim da ste bili u vezi ali ste se muvali. Ispala si je*ena stranka - objasnila je Matora.

- Šta si ti? Jedna nemarna lezbejka koja trune za pi*ku. Ustanovili smo da smo nar*omani i da si žena koja - pitao je Gastoz.

- Normalno. Prekipelo mi je. Ja mu iz Amsterdama dovozila pečurke on meni kaže da sam narko*ančina. Svaka tebi čast! Jedna te čekala kući. Pa sam se posvađala sa Stefani jer sam krila tvoje stvari. Devojka ti je ku*vetina a ti... Ovo je jer si mi rekao da sam nemarna prema roditeljima. Ko ti je bio na sahrani kad ti je majka preminula? Bolje brini što te sestra pljuje. Mene brat ne pljuje. Cela istina je jer je Anđela najebala zbog tebe. Pavle voli da filuje i laže. Ti si bomba, al će guza da žvaće gaće napolju - vikala je Jovana.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao odnos Pavla Jovanovića i Anđele Đuričić, kao i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Mislim da je fer da nas Anđela i Gastoz pustimo da kažemo šta mislimo...Sve si gluplja i gluplja. Ja se ne slažem sa Karićem, to sam mu i rekao, jer sam čuo da je rekao da je ispalo po procentima da Pavle ne govori istinu. Naprotiv, baš se večeras dokazalo, ovoliko gluposti koje čujemo od Anđele 15 dana i ovoliko nelogičnosti, svakom normalnom muškarcu ovolika količina informacija mora da izazove sumnju. On je namazan, ali go*nima...Anđela nikada nije bila u vezi sa Pavlom Jovanovićem, Anđela je bila njegova kr*s kombinacija kada je on hteo. Anđela ga skriva i ne prikazuje ga u svakom momentu i segmentu njihovog provođenja vremena. Anđela je koristila Pavla Jovanovića za razne usluge poput: usluge besplatnog stanovanja u Beogradu, uslugu prevoženja amričkim tablama u Beogradu, za se*sualne usluge - rekao je Ivan.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi prokomentarisao svoju izjavu da Pegi slobodno nastavi da pljuje Anđelu Đuričić.

- Tako je radio i prošli put pa kad je upoznao promenio je mišljenje. Ne mogu da ga zaustavim u tome. Ne podržavam da moji prijatelji pričaju loše o mojOj devojci. Neka ke*a koliko želi, to na mene ne utiče. Kao što Karić ima Osmana ja imam Pegija. Ne mogu da se odreknem prijatelja kog imam deset godina. Kao što je promenio mišljenje o prethodnoj promeniće i o Anđeli. Brate, naravno da ne podržavam, ali ti nije prvi put. Kao što si jednu zavoleo, tako ćeš i drugu. Samo si neko ko sudi kroz rijaliti. Nije mi čudno što neko sudi jer je pokazala večeras nepoštovanje partnera. Ili ćemo biti prijatelji ili nećemo. Ili ima nešto da mi kaže ili nema. Meni je on drag i volim ga, ali ovo što radi je jako loše. Ovako jedna lepa devojka i zgodna, sve takve devojke su za po*no industriju ali ja to niakd ne bih dozvolio - rekao je Gastoz.

Voditelj Milan Milošević podigao je Jelenu Ilić kako bi prokomentarisala šuškanja da su Uroš Rajačić, njen dečko, i Milica Veličković u vezi.

- Nisam verovala. Trudila sam se da ne razmišljam previše, da to stavim po strani i da budem stabilna kao i do sada. Ne pitam nikoga, ne pričam o tome, čak ni sa Đedovićem nisam pričala o tome, pravila sam se da ta informacija ne postoji i da nije istinita. Rekla sam Stefani: "ako je to istina...", međutim, kada si mi ti sinoć rekao to što si mi rekao - rekla je Jelena.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi prokomentarisao šuškanja da su Milica Veličković, majka njegovog deteta i Uroš Rajačić u vezi.

- Pa dobro...Ako se bude tako ponašala, to neće izaći na dobro. Prvo će Sud raditi. Ja jesam pogrešio, okej, ja moram da komentarišem ove stvari što su došle. Jednostavno, ona meni neće zabraniti dete da vidim, samo da izađem napolje. Samo da se dočepam telefona i da dođem. I sada ti poručujem, pričaj šta hoćeš, kada izađem, to će biti druga pesma...Nemam ja ništa protiv toga s kim će ona da bude, ja sam rekao da ako je to njena sreća, neću stati, ali da mi dete zabrani, zaj*bala se. Dobro ćeš me upamtiti kada izađem, da vidim da li ćeš tako pričati kada se budemo videli. Bude li išla protiv tih nekih stvari, znam da je spremna da me prijavljuje u policiju. Ne može da se igra s tim stvarima! Može sada da laje i da priča nešto, a kada izađemo, videćemo - rekao je Terza.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao situaciju između Jelene Ilić i Uroša Rajačića.

- Ne dajem nikakve rekacije. Ne bih se mešao u Terzu i Milicu. Ne vidim zašto je ovoj čukljavoj budaletini bitna Milica. Njen momak zvanični koji je odavde diskvalifikovan se nije oglašavao. Ne može Milica sama da se oglašava ako se on ne slaže sa tim. Ova ku*vetina smrdljiva koju svi žale ne znam šta je očekivala od čoveka koji je po*ebao pet riba i u svaku srvršio. Po svaku cenu hoće pošto joj sat otkucava. Hvala Bogu da mi se nije dogodilo dete sa njom. Ona je čprovalila koji je on mozak i da bi joj i te kako napravio dete. Ona bi ga navukla na to i šutnuča. Za mnom je kukala, a kad pogledam drugu boli je pi*ka. Nismo imali se*s u rijaliti prvih pet meseci jer sam je ptitio, a posle smo pravili dete. Ova od koju sam napravio gospođu iz čijih usta nikad nije izašla nijedna ružna reč u rijaliti sada psuje. Najbitnije joj je da priča da neki majmun koji je iz*ebo pet pi*ki ovde. Ja sam te je*o i mogu kad hoću. Moraš da mu skupljaš 25 hiljada, a ja sam i dalje ovde. Priča kako je baš zaljubljena i želi dete. Nema ovde Milica nikakve veze. Kako može Milica da bude treća? Ako je ušao sa Milicom raskinuo je sa ovom ku*vom. Spremna je i sa saznanjem da teško ostaje u drugom stanju i da joj se sestra porodila, da nađe budalu koja će joj odmah napraviti dete - isrpričao je Ivan.

Jelena Ilić i Ivan Marinković nastavili su sa sukobom za crnim stolom.

- Ne znam zašto ovi ljudi mene vređaju, jer ako je Milica to rekla, a on aminovao i dozvolio da to kaže, onda je to njegova sramota. To je osoba u koju sam se zaljubila pre tačno godinu dana i zbog koje sam se razvela, nije postojala nijedna druga osoba koja bi me emotivno zanimala osim Uroša - rekla je Jelena.

- Rekla si da nagovaram ljude, si*aj ku*ac, pi*ka ti materina ona kur*ina smrdljiva, decu više nemaš...Danas uzimam da ručam ovde, ona sedi s Bebicom i Teodorom i Dačom i priča, opet da ja čujem, kaže: "je*ga, za ovih mesec i po dana, biću kod Đedovića", za bolje i nisi ku*vo raspala, jer te ovaj neće odvesti kod mame u Pančevo - rekao je Ivan.

Voditelj Milan Milošević u emsiiji "Pretres nedelje" saopštio je takmičarima "Elite" rezultete ankete gde se birala osoba koja najviše izvrće istinu.

Voditelj Milan Milošević saopštio je učesnicima "Elite" da je odlukom gledalaca na trećem mestu kao osoba o kojima im se mišljenje promenilo na lošije, našao Bora Terzić Terza, te je tako reč dobila Sofija Janićijević.

Milan je potom saopštio da se na drugom mestu našla Dragana Stojančević, te je tako prokomentarisala Jovana Tomić Matora.

Za sam kraj, Milošević je saopštio učesnicima da je ubedljivo prvo mesto zauzeo Jovan Pejić Peja, a njegovu nimalo laskavu titulu prokomentarisala je Ena Čolić.

Neposredno po završetku emisije "Pretres nedelje", Đole Kralj nastavio je da provocira Enu Čolić, te joj je tako uputio gnusne i monstruozne uvrede na račun sina Mateje.

Kako se emisija završila, Gastoz je zapalio cigaretu, te je sve vreme stajao na doku, posmatrao jezero i, čini se, razmišlljao o celokupnoj situaciji, a kako će se odnos na dalje odvijati ostaje nam da ispratimo.

Ovonedeljni vođa, Matea Stanković kao potrčke postavila je Sofiju Janićijević i Marka Stefanovića. Mnogi ukućani smatraju da između njih postoje neke varnice, ali je on u ljubavnom odnosu sa Sanjom Grujić. Tokom odlaska u izolaciju gde će Marko i Sofija spavati, Sanja je zajedno sa njim došla kako bi ga smestila i ispitala teren.

Autor: A. Nikolić