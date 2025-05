Danima traje haos između Filipa Cara, Aleksandre Nikolić i Maje Marinković, a kraj se ne nazire. Sve je počelo kada je Aleksandra saznala da Maja poseduje njen eksplicitni snimak koji je ona svojevremeno slala Caru, kog je optužila da je materijal ustupio Marinkovićevoj. Car je to demantovao, te otkrio da mu je sporni snimak Maja ukrala iz telefona.

Aleksandra je u strahu da video sadržaj ne ugleda svetlost dana, te je najavila obračun putem institucija, a sada se, posle mnogo lajvova na TikToku i iznošenja dokaza, oglasio Car.

- Zna se ko nudi moje i Aleksandrine snimke, potura i nudi novinarima i ostalima, ne bi li što više zapalio ovu majku, boginju, kraljicu, žrtvicu sa dva grama mozga, pa se upalila iz Austrije ko Brener gospođa, "Bečka šnicla" - rekao je Filip i dodao:

- Aleksandra draga, nikada neću izbaciti tvoje eksplicitne snimke, a ukoliko Maja izbaci jedan koji poseduje, spreman sam po prvi put stati na sud i tužiti nekoga za to i sve ostalo zajedno sa drugim ljudima kojima je nanela zlo, te na svoju štetu braneći čast mog deteta i mene verujem da bi neko na mom izgubljenom telefonu onda objavio nju. Tako da, večna žrtvo, brućna majko i nevino stvorenje, ne pravi se da ti trpiš neki maltret, jer ti da si htela, privatno bi rešavala oko tog snimka, a ne bi izašla sa Aljom u javnost i pričala bajke. Zna se kako rešava neko ko ne želi pažnju, onako kako sam ja rešavao sa svima vama ćuteći, dogovarajući se, trpeći, dok niste krenuli javno. Tako da, to ti samo mogu popušiti bolesni fanatici, ali vidim da i oni polako oči otvaraju - poručio je Filip.

- Dao sam reč mami, neću je više spominjati i raditi nam javnu bruku. Pogrešio sam što mi je iz telefona uzet materijal, ali da me je nazvala, objasnio bih joj i zaštitio je. Mogla je advokata pozvati, pa tako rešiti, nije trebalo doći do svega ovoga. Ja ću se zaustaviti i za dobrobit svog deteta, neću više ništa pričati ni objavljivati. Što se tiče drugih, isto ću stati, jer nije meni ovo sve potrebno. Leona je prioritet - zaključio je on.

Autor: D .T.