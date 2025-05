HITNO PISMO VELIKO ŠEFA: Bira se 8 takmičara koji treba da napuste Elitu! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

Veliki šef poslao je novo pismo na adresu Bele kuće, koja je pročitala Matea Stanković.

- Draga Elito, želimo da čujemo mišljenje ovonedeljnog vođe i Matea će imati težak zadatak. Na njoj je sad iskreno i po svom mišljenje da navede osam učesnika koji treba odmah da napuste Elitu. Nije dobro igrati se sa zadacima jer ne možete da znate zbog čega ona treba da izabere ko treba da napusti "Elitu". Na njoj je da navede iskreno i po svom ličnom mišljenju osam učesnika koji treba da napuste "Elitu". Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.

- Sandra Obradović, smatram da je prva ušla u vezu sa Lukom, Aneli im se umešala u odnos i smatram da nije započela vezu da bi napustila "Elitu" jer je povučena. Uroš Stanić rekla sam ti i van stola da me jako nerviraš, znaš da budeš jako bezobrazan i pokvaren. Broj tri je Milovan, mi smo se upravo posvađali. Ana Niikolić me je izdala i rekla sam da je to za mene završena priča, izdala si i svoju majku i mislim da ste Korda i ti uticali na njeno zdravstveno stanje. Sanja, ti si definitivno neko ko ne zaslužuje da bude ovde, opasan si maniuplator i zaj*bavaš ovog dečka. Dačo, rekla sam ti sve što sam mislila o tebi, mislim da si loš prijatelj i da si izdao Sofiju kad je došla Milica i ne znam kako ona posle svega može da ti veruje. Stefani, imale smo jedan konflikt i ja znam odlično šta sam videla i stojim pri tome. Moja greška je što nisam pričala o svemu. Terza, iako si me pomirio sa Zolom i pozvao nas u radio više puta si me izdao i nazivao k*rvom iz Beča - rekla je ona.

