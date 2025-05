Ena Čolić imala sponzora, a ne dečka?! Priznala kako je bivši finansirao, o ovakvom životu je maštala! (VIDO)

Mogla je samo da uživa!

Ena Čolić razgovarala je sa Draganom Stojančević o svom odnosu sa bivšim dečkom Davorom, te je istakla da je čuvao kao malo vode na dlanu i da je želeo da joj napravi dete, a potom je saznala da ima drugu devojku.

- On je meni pričao da želi dete i ćerkicu sa mnom, a mi nikad nismo otišli na more zajedno ili negde. Rekla sam mu: ''Davore, meni trebaš da se dokažeš da ćeš biti tu uvek, ne treba mi dva deteta sa dva različita oca. Ubedi me da ti rodim dete'', a on meni kaže: ''I da ne budem tu, imaćeš sve'', pa šta će meni to?! Ja i ovako imam sve, ne treba mi on - rekla je Ena.

- Pa da - rekla je Dragana.

- Ja sam htela Novu godinu da slavim sa familijom i Lukom na Zlaziboru, a on meni kaže: ''Šta tebi pada na pamet, valjda ćeš sa mnom slaviti Novu godinu''. Naravno i ja sam slavila sa njim, ali mi je bilo užasno. Sutradan nisam htela da idem na reprizu i bacao po 500 evra, ali nije mi to ništa čudno obzirom da sam rekla jednom kako mi se sviđa neki parfem, a on je sutra iskeširao 500 evra i kupio mi ga. Isto tako kad ja krenem u izlazak sa drugaricama, on meni da pare da bih kupila neku dobru flašu. Takođe, hiljadu puta mi je stavio u novčanik da imam, a meni bude glupo - otkriva Ena, pa dodaje:

- Morala sam da odem na psihoterapiju, nisam se osećala ispunjeno. Gledala sam svoj Instagram i sve je savršeno, ali moj život je tako stvarno izgledao, samo nisam unutar sebe bila ispunjena. Išla sam na terapije, ali vidim da nema pomoći. Otišla sam sama na planinu bez telefona i društvenih mreža i uživala u prirodi, bilo mi je bolje. Kad sam se vratila, meni moja Dajana javlja da je Davoru neka druga devojka pravila kolač za slavu i on izbacio sliku s njom. Meni drugarica kaže: ''Ne mogu da verujem da sam ja toliko pogrešila i loše ga procenila'' - rekla je Ena.

Autor: N.Panić