PAVLE JE PSIHIČKI BOLESNIK: Milica Dabović URNISALA Jovanovića, pa se ostrvila na Anđelinu vezu s Gastozom: Nije on cvećka, ona će shvatiti sve kad izađe! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Milica Dabović večerašnja je gošća emisije ''Pitam za druga''. Ona je tom prilikom govorila o jednoj od gorućih tema u Eliti. Naime, ona je oštro komentarisala izjave Pavla Jovanovića o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić, ali i njenu vezu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Nije je dovezao Pavle, nego kuma. Pavle je njene stvari dovezao. Mogla je da ga spomene, ali nebitan joj je. Ja polazim od sebe, ja bih spomenula, ali bih rekla ako je nebitno. Slažem se sa njom, Gastoz je bio mutljavina, prvo nije hteo uz nju da bude, pa je išao uz nju, a sad se ograđuje, ne znam zašto... - rekla je Milica i dodala:

- Šta god da urade Gastoz i Anđela loše je. Kao i Luka, sve je najgore što uradi. Ne opravdavam ga... To što je Pavle došao da javno pljuje njih nije ni m od muškarca. Na svakom inervjuu je rekao da ne želi da je tu, ali da ispoštuje. Alo, smradino jedna. Bolje kaži da ti je super da pljuješ po njima. Mislim da nije bio u vezi s Anđelom. Ne mislim da on laže sve, ali mislim da je izmišljotina. Verujem da je Pavle psihički bolesnik. Nije mi jasno šta je on umislio... - poručila je Dabovićeva i dodala:

- Njoj treba neko ko može da je usreći. Znamo da Gastoz nije cvećka, znamo kakav život vodi i kakav ga život i žene privlače. Anđela nije devojka za njega. I ona je budala, toliko je voli i branim, ali ne znam šta je ovo gde baš Gastoz. Šta on ima, ja ne mogu da verujem... Mi znamo šta je on uradio i pre nego što je ušao. Ima on još da se iživi. Anđelu će atomska bomba da udari kad izađe i vidi neke stvari - rekla je Milica.

Detaljnije u nastavku:

