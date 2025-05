Šok nad šokovima: Filip Car vozio Maju magistralom i pištoljem pucao u znakove na putu! Taki obelodanio jezive detalje, ovo je cela istina (VIDEO)

Skandal!

Taki Marinković je večerašnji gost u emisiji ''Pitam za druga'', a voditeljka Maša Mihailović i voditelj Joca Novinar, dali su sve od sebe da izvuku što više informacija iz njega o skandalu koji trese ceo region.

- Je l' ti Maja pričala o tom pištolju? Šta ti je Maja rekla? - upitao je Joca.

- Maja mi je rekla da su se vozili po Magistrali i da je on izvadio pištolj i pucao po znakovima. On je i njoj i Aleksandri stavljao pištolj u usta, a ko zna šta su one sve prekrile i šta se dešavalo. Maja se plaši meni da priča da mi ne pozli, mnoge su tu stvari prikrivene - rekao je Taki.

- Je l' on nju tukao ili su se tukli? - upitala je Maša.

- Maja danas ima 49 kilograma, a on ima 140 kilograma. Šta njemu Maja može? Ona je mala, kad bi je jednom udario, ona odleti pet metara. Maja mi je rekla da po pet dana nigde nisu izašli, samo su bili u toj kući na brdu - rekao je Taki.

- Je l' istina da si hteo da prijaviš slučaj policiji? - upitao je Joca.

- Hteo sam da dođem u ovu kuću i tražim pomoć, ali mi se Maja javila na telefon. Ja sam hteo da idem u Hrvatsku i da se raspiše poternica. Mašo nemoj da se dopisuješ s njim, nek dođe ovde da me pita neke stvari i nek sedne. Ja svima njima mogu da budem tata, ja kad sam bio mangup, oni su piškili u pelene - rekao je Taki.

