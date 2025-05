Burna noć u Eliti: Aneli i Luka zajedno ronili gorke suze, Sofija smislila paklen plan da uništi vezu Marka i Sanja, Matora i Dragana na korak do pucanja!

Žestoko!

eVeliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće, te ga je ovonedeljni vođa Matea Stanković, pročitala cimerima, a takmičari su saznali da počinje još jedna žurka u ''Eliti 8''.

- Draga Elito, večeras u vašem gradu će biti organizovana žurka. Šaljemo vam novac za provod, vođa će podeliti 100,200,300 dinara. Vreme je da se podeli novac. Pozdrav, Veliki šef - pročitala je Matea.

Veliki šef spremio je iznenađenje za učesnike, te je tako, sinoć za atmosferi na žurki u "Eliti 8" bila zadužena pevačica Andreana Čekić.

Andreana je stigla u kazino, a učesnici su poskakali na noge kada su je ugledali, dok su joj se neki posebno obradovali.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Andreana Čekić i Marko Tadić su na samom početku žurke u Eliti zapevali pesmu ''Jorgovani'', te su odmah doveli atmosferu među učesnicima. Jovana Tomić Matora i Borislav Terzić Terza bili su posebno oduševljeni njihovom inerpetacijom i glasovnim sposobnostima, te su u glas zapevali stihove popularnog hita.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Andreana Čekić, naša poznata pevačica i njen kolega, pevač Marko Tadić zaduženi su za večerašnju atmosferu na žurki u "Eliti 8". Tom prilikom, Andreana je zapevala svoj veliki hit, numeru koja nosi naziv "Srećo pojavi se", a Marko Đedović nije ostao imun na njenu izvedbu uživo, te je odmah skočio na noge i zapevao sa Andrenom.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Andreana Čekić zapevala je pesmu ''Ti, muškarac'', a Enu Čolić posebno su ganuli stihovi ove numere, te je svaku reč pevala na sav glas. Po svemu sudeći, mogće je da je Ena reči ove popularne numere posvetila Jovanu Pejiću Peji, a da li je tako, procenite sami.

- Ti, muškarac? Ti si veća žena, nego ja. Kada gubi, gubi nasmejan - pevala je Ena.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Sofija Janićijević i Sandra Obradović, otišle su u Rajski vrt, kako bi razgovarale sa Drvetom mudrosti.

- Drvence, ja sam došla da ti kažem šta planiram da uradim. Mislim da bi bilo interesantnom. S obzirom na to da sam sa Stefanovićem u izolaciji. Mislila sam da kad se probudimo, svako jutro ostavljam neke provokativne spavaćice na krevet, a da pored toga, svako veče prskam svoj parfem na njegovu jastučnicu. Možda mu se to dopadne, pa ćuti, a možda bude i reagovao - rekla je Sofija.

- Sofija, odobriću ovaj zadatak i shvatiti ga uspeđnim, samo ako Sanjina reakcija bude bila burna. Nagradu ćeš dobiti kad budeš izvršila zadatak. Ukoliko želite odmah nagradu, onda morate da odate tajne. Jedna tajna, jedno piće - reklo je Drvo.

Ivan Marinković prišao je Jovani Tomić Matoroj i sve vreme je šaputao s njom, a ona mu je u jednom momentu priznala da joj nije normalno da su Dragana Stojančević i Ena Čolić toliko bliske kao sada.

- Meni nije normalno da njih dve budu toliko dobre (Dragana i Ena). Ja danas trenirala i dođem, a one na krevetu ćaskaju. Danas sam joj rekla da sam sigurna da je i pre mene imala to, posvađala se sa Kristinom da spava pored mene - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Danijel Dujković Munjez i Borislav Terzić Terza stigli su u Rajski vrt, kako bi zatražili zadatak od Drveta mudrosti.

- Želimo Terza i ja da u čast Velikog šefa otkrčimo pedeset i pet krugova oko tebe, Drvence - rekao je Munjez.

- Ne dopada mi se jer većina vas ne boravi u kazinu. Hajde da obavite zadatak i da se osmah nakon toga vratite na žurku - istaklo je Drvo.

Luka Vujović i Aneli Ahmić ležali su na krevetu, te su tom prilikom žestoko opleli po Nenadu Macanoviću Bebici.

- Brata da mi neko spominje, odvratno! Hajde nemoj da pričaš o njemu - rekla je Aneli.

- Znam šta hoće, on me je provocirao da ga napadnem. Svinja jedna odvratna, mangulica, vepar jedan - rekao je Luka.

- Odvratan je, meni tako non stop dobacuje. Ljigavac kog sam ovde branila i skakala za njega, on otišao da prijavi Miljanu, ja branila Teodoru, branila ih, spavali u mom krevetu i oni sve to zaborave - rekla je Ahmićeva.

Aneli Ahmić sve vreme je gledala na krevetu u Luku Vujovića, te se smejala, dok ju je on nemo posmatrao kako se cereka.

- Šta ti je - smejala se Aneli.

- Tebi je smešno sve, sve ti je smešno vidim ja. Današnja situacija ti je smešna cela - rekao je Luka.

- Ti hoćeš da prebaciš da se tome smejem sada, pitam te, je l' to hoćeš?! Je l' sam ti izgledala kao da mi je smešno?! Ne manipuliši sa mnom lepo ti kažem - rekla je Aneli.

Luka Vujović posvađao se sa Aneli Ahmić kada joj je tokom razgovora na krevetu priznao da misli da joj je sukob sa Bebicom smešan, te je ona tako podivljala i oduvala ga. Naime, nakon ove svađe, Luka je sve vreme sedeo u pabu, gledao u jednu tačku i tom prilikom je usmerio misli samo u jednom smeru.

Aneli Ahmić plakala je u hotelu, te je otvorila dušu pred Markom Đedovićem i Slađanom Poršelinom Lazić.

- Plačem jer mi se duša raspada. Zbog svega, baš svega. Sve mi se nakuplja. Stalno se osećam ovako, osećam se loše. A Luka...ništa, bolje ni da ne govorim - rekla je Aneli.

- Ma, znam ja - rekao je Marko.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Dragana Stojančević i Jovana Tomić Matora razgovarale su za šankom, a tom prilikom je pevač zapevao numeru "Lepo je doć' u svoju čaršiju", te su i Matora i Dragana zaplakale. Naime, Matora je neposredno pred ulazak u rijaliti sahranila majku, dok je pak, Draganinoj mami, kako je izjavljivala za naš portal, jako loše zdravstveno zbog njenog odnosa sa Matorom.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević ušle su u novi sukob kada Matora nije želela da joj da ruku.

- Je l' nećeš da mi daš ruku - pitala je Dragana.

- Što da ti dam ruku - pitala je Matora.

- Zbog čega, šta sam ti sada uradila - ponavljala je Dragana.

- Samo ću da ti kažem da budeš srećna što ti je majka živa - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Milena Kačavenda, Sofija Janićijević, Sandra Obradović i Matea Stanković žestoko su oplele po Aneli Ahmić.

- Videla sam da je Aneli nešto rekla kad smo ušle u hotel i otišla - kazala je Kačavenda.

- Ko je je*e, slepica - dodala je Sofija.

- Nešto je prokomentarisala, valjda da smo klošarke - kazala je Sandra.

- Neka jede go*vna. Samo da mi prljava na posteljini ne sedi. Od sutra, svaki dan pijemo kafu u hotelu i maksimalna pljuvačina po njoj - kazala je Kačavenda.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Aneli Ahmić došla je u pab, te se tom prilikom suočila sa Lukom Vujovićem nakon kratke rasprave u spavaćoj sobi.

- Imaš tamo Slađu, Marka, imaš ljude s kojima si okej, budeš tamo sat, dva i svratiš do mene, ne znam gde je zapelo - rekao je Luka.

- Ti iskuliraj, ja doručkovati neću, lezi i odmaraj i to je to - rekla je Aneli.

Borislav Bora Terzić, Stefan Karić i Milovan Minić došli su u Rajski vrt, kako bi zatražili nagradu od Drveta mudrosti.

- Drvo, nas trojica smo saoinicijativno krenuli da čistimo dvorište. Pikavaca nema, sve je čisto, kao u apoteci. Ne postoji prljavština, svaka saksija je postavljena na svoje mesto - kazao je Terza.

- Mi smo došli da se malo pohvalimo time. Ima još malo stvari da se počistimo, nadamo se da će sve biti srećeno do rođendana Velikog šefa - istakao je Karić.

- Kada završite čišćenje, onda dođite i dogovorićemo se za nagradu - kazalo je Drvo.

- Ja sam za to da budemo u Odabranima ili da odgledamo finale lige šampiona - kazao je Karić.

Dragana Stojančević rešila je da legne u krevet nakon svađe sa Jovanom Tomić Matorom, prilikom čega je briznula u plač. Međutim, Tomićeva je pokušala da popravi stvari, ali bezuspešno. Ona je pokušala da odobrovoli Draganu i zagrli je, ali ju je ona odgurnula.

Luka Vujović i Aneli Ahmić večeras su se tokom žurke posvađali, te je tako Ahmićeva završila u suzama u kazinu i hotelu, dok je Vujović jedno vreme sedeo u pabu i razmišljao o svemu. Sada, njih dvoje su rešili da ipak ostave sve nesuglasice po strani i tako su se osamili u vešeraju. Ona je legla kod njega, on ju je zagrlio, te su tako sve vreme uživali u tišini.

Aleksandra Nikolić prišla je Stefanu Kariću, koji je uveliko bio u krevetu, te su svi takmičari primetili da pokušava da flertuje sa njim.

- Sa svima pričaš više nego sa mnom. Samo da znaš, ja nisam zaljubljena u tebe. To što sam te sanja, eto, desilo je, san kao san - kazala je Aleksandra.

Stefani Grujić sve vreme je sedela na krevetu posle žurke i plakala, te se tom prilikom požalila Jeleni Ilić i Aleksandri Nikolić da joj Munjez preti da će joj oduzeti sina.

- Ne može da ti uzme dete, ko?! Munja? - rekla je Aleksandra.

- Posle ima da plače i da preboli, opet mi to radi. Ja opet ćutim i puštam da gazi po meni, svi mi se smeju - plakala je Stefani.

Autor: N.Panić