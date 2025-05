Odlučila da više ne ćuti: Jelena se javno obratila Milici Veličković i Urošu Rajačiću, pa otkrila šta će uraditi kad izađe! (VIDEO)

Opa!

U toku je radio-emisija "Amnezija" voditelji Danijel Dujković Munjez i Borislav Terzić Terza ugostili su Jelenu Ilić kako bi prokomentarisala odnos Milice Veličković i Uroša Rajačića.

- Jeste me poremetilo, ali ja nisam kukavica i jadnica. Kad mi se plače ja se isplačem i vratim se kao da ništa nije bilo. Ne želim da me neko tako voli, tako što će me zameniti za bilo koga. Ja sam se zaljubila i stvorila emocije. Znam da jeste tako, a da mi neko sa strane objašnjava da je to vezica od tri meseca. Moje emocije su iste već godinu dana. Razvela sam se i to na televiziji. Da sam neko ko vara u braku, to bih uradila odavno napolju. Oni meni nisu osobe koje bih moghla da zamislim zajedno. Proveli su ovde šest meseci i ona mu se niakd nije dopadala, a mogla je za to vreme. Ona je tada muvala Uroša. Mi nikad nismo bili fejk - rekla je Jelena.

- Da li si htela da ga uhvatiš na dete? - pitao je Munja.

- Kada smo ušli u vezu i on je pitao: "Šta misliš ako se desi ovde, jer imamo odnose". Meni je suludo da sa muškarcem sa kojim tek ulazim u vezu da razmišljam o detetu iako najviše na svetu želim dete. Rekao je da bi on to voleo. Rekao je: "Ja ne verujem da će se ovo između nas ugasiti. Ako ostanemo zajedno da li bi volela da imaš dete sa mnom?", ja sam mu rekla da bih želela. Ubeđena sam bila da će se ovo desiti. Milan mi je rekao da Milica napolju priča kako smo mi fejk, e od tad je sve počelo. U glavi mi je ludilo

- Ako ti pošalje poruku da li ćeš odgovoriti? - pitao je Munja.

- Neću. Ja nisam neka klinka. Sve ove stvari smrde i odvratne su. Ja njoj nisam otela Terzu kada je bila trudna, tako da ona nema razloga da mene pljuje. Ako joj je užitak da bude sa moijim dečkom, Comara samo napred ti si ionako rijaliti igrač - rekla je Jelena.

Autor: A.Anđić