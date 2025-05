U emisiji "Pitam za druga" voditelji Stefan Milošević Panda i Anastasija Buđić ugostili su Branku Knežević i Raška Mladenovića.

Branka Knežević i Raško Mladenović progovorili su o trenutnom odnosu Anđele i Gastoza, pa se dotakli i Pavla Jovanovića.

- Došla je ta faza, koliko god se oni voleli da dolazimo do kraja i bitnije je ko će da odnese pobedu od ljubavne veze. Zato stičem utisak da je stalo do toga ko je u pravu. Da li ona priča istinu ili on?! Ranije je bilo da je on bitniji, a sad ta priča ne pije vodu - rekao je Raško.

- Anđeli nikad nije bio bitan on nego pare. Što je i pokazala. Kad sam izašla nametnule su mi se sve fotografije. On voli takve žene i napolju. Sukobljava se njeno ponašanje sa njenim delima. Rekla sam joj da prošlost ostavi i da poboljšava svoj život. Pala je pa ustala. Pitanje je jer je opet izabrala ovakvog muškarca za sebe. On neće ostati takav, on se ne menja. Na njoj se vidi da hoće da se menja - rekla je Branka, pa se Raško nadovezao na Pavla Jovanovića:

- Gastoz i Anđela su se znali pre ulaska. Da sam žensko ja bih odmah rekao: "Ajde pali", a ona ima sa njim mnogo toga. To je sve diskutabilno da li joj verovati ili ne. Njemu je proradila sujeta jer su on i Gastoz bili drugari pa se zato izjašnjava - rekao je Raško.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić