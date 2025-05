Muljator koji samo traži lovu, ostao je dužan i frizeru: Isplivale šokantne informacije na račun Munjeza, evo od koga je sve tražio novac! (VIDEO)

U emisiji "Pitam za druga" voditelji Stefan Milošević Panda i Anastasija Buđić ugostili su Branku Knežević, Raška Mladenovića i Runja.

Bivši učesnik "Farmera" Runjo iskoristio je priliku, te izneo niz šokantnih informacija na račun Danijela Dujkovića Munjeza.

- Sedeo sam u kafići i prišao mi je drugar zbog toga što je čuo da ulazim u Elitu, rekao mi je: "Družim se ja sa Munjom, pa da sednemo i popijemo nešto". Došao je prvi vikend kad je Gastoz nastupao u Zrenjaninu. Mislio sam da će da mi traži pare. Tražio mi je broj i tražio da mu pustim 150 evra. To je bilo nakon lajva na TikToku, rekao sam mu da ga ne poznajem i da ne mogu da mu dam, on meni kaže: "Može i na kamatu". Rekao sam mu da moram da vratim nekom liku u Crnoj Gordi, da me ne bi smarao. Tad mi nije tražio ništa kad smo se sreli. Nije imao ni frizeru da da 500 dinara, nego je dao 400 dinara. On je došao kod mene sa našim zajedničkim drugarom i pitao me da se ošiša negde. Terza nije bio tu, ali kad smo pravili žurku u Novom Sadu, oni su bili u Beogradu, stigao mi je poziv od Munje u dva ujutru i kao: "Gde ste da dođemo?!". Ja sam tad pitao druga i oni su rekli: "Šta će nam oni prevaranti", a onda su došli i tražio je dve hiljade od moje drugarice za taksi da ode do Beočina. Po tome sam zaključio da je klasičan manipulator i da samo traži lovu. Pravi muljatori - ispričao je Runjo, pa dodao:

- Bili su na nekoj after žurki u Zrenjaninu on i Stefani,a tu je bila i Mrvica - rekao je Runjo.

Autor: A.Anđić