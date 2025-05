Karambol u Beloj kući: Anđela urla iz petnih žila na Terzu i Boru, vratila ih na fabrička podešavanja i podsetila ih da su NN očevi! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Aneli je svašta rekla za mene i ja za nju. Meni se one nisu poveravale - rekao je Marko.

- Kako nisu? Jesu - upitao je Milan.

- Ja nisam nikada pljuvala svog dečka - rekla je Anđela.

- Ako ti je Anđela ispričala neke detalje iz svog života, a mi smo slušali vaš razgovor, kako možeš da se uhvatiš za rečenicu koju je izrekla u besu? Šta bi ona trebala da kaže na to što je ona za tebe niko? - glasilo je pitanje.

- U pravu su gledaoci - rekao je Gastoz.

- Ja sam to rekla u besu, nisam to mislila. To nema veze s vezom jer sam ja njemu pričala mnoge stvari i da mu ne verujem ne bih to radila. Ispalo je da mu se pravdam tu noć, a već smo pričali to jutro - rekla je Anđela.

- Kako je moguće da se vi ovde pretvarate da je sve u redu, a vi niste ni zajedno preko dana? - upitao je Milan.

- Pa neću da mu ja prilazim, boli me uvo. On čovek svoju priču vodi - rekla je Anđela.

- Da li misliš da je namerno okrenuo priču na poljubac, a da je problem intervju? - upitao je Milan.

- Zasmetalo mu je što sam mu prstom pokazala da izađe iz izolacije, ali ga je intervju razneo. Ono danas u radiju sam se šokirala, to nije zbog mene nego taj bes leži u njemu i zato je danas reagovao - rekla je Anđela.

- Kako je došlo do mog besa? - upitao je Gastoz.

- Došlo je do toga što su samo nas komentarisali, a nisu komentarisali drugi put - rekla je Anđela.

- Danas su je normalno svi komentarisali. Ja kad sam bio tema, mene su monstrumom nazivali - rekao je Terza.

- Ona da ne želi da se neke stvari pominju, ne bi išla kod Đedovića na ispovest. To je jedan folirant najveći na svetu - rekao je Mića.

- Ona se iznervirala jer misli da se peru Sofija i Terza - rekao je Karić.

- Moj odnos se i dan danas sa Zvezdanom pominje ovde. Ovde sad što nam je hipotetičko pitanje došlo, znači Milica im je sad tema za pranje - rekla je Anđela.

- Sofija, da li može Anđela da određuje koja će tema biti? - upitao je Milan.

- Ne može, ja se ovde ne perem - rekla je Sofija.

- Ne može Anđela da određuje ovde koja je tema, to nije producent - rekao je Milan.

- Gastoz je poludeo zbog njenog ponašanja - rekla je Anđela.

- Ja sam trpela sedam meseci najgore uvrede, nisam ustala ni reč rekla - rekla je Sofija.

- Terza koristi svaku situaciju da oblati ženu koja mu je rodila dete - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić