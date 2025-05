ANĐELA RASKINULA SA GASTOZOM: Saznala šta joj je radio iza leđa, pa za sva vremena stavila tačku na njihovu ljubav! (VIDEO)

Posle ovoga neće više ni da čuje za njega!

Anđela Đuričić saznala je od svojim cimera da je Nenad Marinković Gastoz tokom sinoćne žurke flertovao sa Sofi Tikačenko zbog čega je donela odluku da sa njim raskine za sva vremena.

- Sofi i Gastoz su flertovali, to su rekle Sandra i Sofija, a ja to nisam znao - rekao je Uroš.

- Jedva čekam to da vidim i čujem. Što svi sedite sa mnom i to mi ne govorite? - dodala je Anđela.

- Nama je to tako izgledalo, bilo je degutantno da ti mi pričamo. Mi smo to između nas komentarisali. Ti si stajao kod DJ, gledao si u Sofi, ona u tebe i posle je prilazila do tebe - pričala je Sandra.

- Ja sam nju pozvao - rekao je Gastoz.

- Ako se to potvrdi ti si sa mnom završio. Ko te j*be, ne daj Bože da čujem da je to istina. Ja ne verujem u pitanja, ni u klip, ali ne daj mu Bože da je to istina. ne daj Bože da mu se potvrdi da je to istina, slikao bi me do kraja života - pričala je Anđela.

- Njih dve su to danas mrmljale, a ja nisam skontao o kome se radi. Sofija je mrmljala Sandri da to neće da kaže jer te gotivi. Ja sam pitao o kome se radi, a nisu htele da mi kažu. Jedina stvar koju sam ja video je da si je poljubio u ruku i sipsao je pivo i ona ti je bacila pet - objasnio je Đedović.

- Ti si to video? Kraj, da mi se nisi javio u životu. Završeno je, ovo je moj bivši dečko. Meni se ovde šuplje priče prodaju. Meni je ta situacija bitna. Trebali ste danas da mi kažete - besnela je Anđela.

- Mi nismo hteli dok ne vidimo pitanja - dodala je Sandra.

- To su njegove emocije prema meni... On nju pozvao da ne bude sama, pa da ti nabijem u d*pe. Meni se nećeš pravdati i nađi mesto gde ćeš da se pravdaš. Ljudi sede sa mmnom i puštaju da se ja pravim budalom, ne mogu da verujem - poručila je Anđela.

- Ja to nisam videla - dodala je Kačavenda.

- Flertovao, muvao, znaš šta sam joj radio - dodao je ironično Gastoz.

- To je to moj anđeo čuvar i dobar čovek - rekla je Anđela.

- Nemaš ga više - poručio je Gastoz.

- Nisam ga nikad ni imala, nego si bio za sve druge - govorila je Anđela.

- Drago mi je da si iskrena sad na kraju - poručio je Gastoz.

Autor: A. Nikolić