NEMAM ŽELJE DA SE MIRIM SA NJOM: Gastoz progovorio o Anđeli i njihovom raskidu, otkrio šta ga najviše muči, pa pomenuo i Pavla Jovanovića (VIDEO)

Nije mu lako!

Nenad Marinković Gastoz je stigao u Rajski vrt gde je razgovarao sa Drvetom Mudrosti o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić.

- Burna je situacija, malo su se neke stvari izdešavale na štetu, na loše. Nekoga rade hormoni, nekoga nešto drugo. Ne znam da li je glupo da se više vadimo na to što je ona u ciklusu, a meni deluje da je nju nekad baš briga, a deluje mi kao da svaki dan može da mi kaže nešto drugo i da bude svesna da ćui ja preći preko toga. Deluje da nema poštovanja prema meni, sada smo kao raskinuli - rekao je Gastoz pa dodao_

- Ona mene poštuje, ali kada je ovakva, bolje da se preselim na Farmu. Najskorije je to da mi je izrekla činenicu da sam ja niko da bi se ona mene poveravala. Ona je sakrila nešto od mene, što sam ja saznao pa je ona meni rekla ko sam ja njoj da bi se ona meni pravdala, a ona mi je rekla da ona ne priča o tome ni sa prijateljima ni sa kim, a ja to treba da znam, da budem spreman. Milan je lepo rekao da je sve video svojim očima, a ja sam se našao u nebranom grožđu.

- Ona je čila da sam ja flertovao sa Sofi, što nije istina, a ona je zbog toga što sam joj sipao pivo da raskine, i posle da se kaje, meni to ne treba - rekao je Gastoz pa je otkrio da li je Anđeli napad najbolja odbrana:

- Ona je pokušala da sakrije to da je došla tada sa Pavlom i drugaricom, a meni je rekla da je bila samo sa drugaricom, pa je Milan rekao sve, te je i ona priznala. Van svake pameti je da me slaže, meni tu nema smisla jer ćemo izaći odavede i videće se sve. Meni to ništa nije normalno. Ja ne želim da mi iko radi o glavi i želim da verujem samo njoj, ali ne zanm što me ja slagala za to. ne znam šta će sada biti, hteo sam i da promenim krevet, puna su mi usta a ćutim. Dajem svemu vremena, trudim se da budem lagan, da se otvore karte, ja nemam želju da se mirim sa njom, promenio bih i krevet, ali će ovi majmuni da komentarišu. Trenutno sam ni na nebu ni na zemlji, mora neko i mene da razume. MOram biti pametan da sačekam da se stvari odvijaju oko mene. Prešao bih ja preko laži, ali ako me je slagala što mi nije rekla kao partneru da lažemo zajedno. Ja joj verujem u potpunosti, a sada što mi nije rekla detalje dolaska u šesticu, već se sada pravi fama oko svega, tog druženja i njegove želje da bude sa njom. Mi sada ceo njen status treba da bacimo sa strane zbog priča koje kruže a ona neće da kaže sve. Ona nema potrebe da laže, može sve normalno da kaže i zajedno da se borimo. - rekao je Gastoz.

Autor: N.B.