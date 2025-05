ZANIMA ME JEDINO ŠTA MAJKA KAŽE: Peja saznao da njegov otac podržava jedino njegovu vezu sa Enom, pa šokirao sve svojim komentarom! (VIDEO)

Od ljubavi do mržnje!

Prvo pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Jovanu Pejiću Peji.

Da li je moguće da si u ''Magazinu In'' rekao da bi gazila preko mrtvih zarad plasmana? Da li je to realno, s obzirom na to da je ona bila tvoj izbor?

- Da, rekao sam to. Ja sam bio tu da je osvestim za neke stvari, ali ona je izabrala da sluša one koji je tapkaju po ramenu - kazao je Peja.

- On mene stalno ponižava. Da, moguće je. Nije mogao sedam meseci da stoji iza mene i da me brani - kazala je Ena.

- Da je bila iskrena, branio bih je. Ona svoje roditeje ne poštuje, ne može ni mene - dodao je Peja.

- Govori da ja ne poštujem svoje, a on je pričao da ga je mama izvbacila iz kuće - kazala je Ena.

- Nisi mi više u srcu i glavi, shvati to. Pokazala si svoje pravo lice - kazao je Peja.

- Ti si moj najveći blam, ikada - rekla je Ena.

Kako bi reagovao kada bi znao da tvoj otac jedino podržava Enu i tebe? - upiutala je voditeljka.

- Ne zanima me šta on podržava. Zanima me samo šta majka kaže - istakao je Peja.

Autor: S.Z.