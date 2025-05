STALA NA PUT NAGAĐANJIMA: Nakon Pejine izjave da mu je jedino stalo do Zlatinog mišljenja, ona konačno otkrila kako sad gleda na njegovu vezu sa Enom!

Bez dlake na jeziku!

Tokom emisije ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović upitala je Jovana Pejića Peju kako bi reagovao kada bi znao da njegov otac isključivo podržava emotivnu vezu sa Enom Čolić, što je izazvalo njegovu rekaciju, koja je pokrenula brojne komentare. Naime, Jovan je istakao da ga zanima izsključivo mišljenje njegove majke, Zlate Petrović.

Upravo tim povodom, Zlata se oglasila za portal Pink.rs i otkrila kako gleda na novonastalu situaciju.

Zlata je otkrila da li njoj smeta odnos njenog sina sa Enom Čolić, te je dala svoj sud i o njihovoj trenutnoj situaciji.

- Jovan ima i od mene i od Peje svu podršku, kao što smo mu napisali za Uskrs čestitku i istakli da ako on nekoga voli, mi ćemo još više da volimo tu osobu i iza toga oboje stojimo. Kao što vidim, doneo je odluku da ne bude sa Enom , a to je opet njegova stvar. On je doneo neku svoju odluku zbog nekih dešavanja koja su njegov razlog za to. Ja uvek glasam za ljubav samo ako je iskrena i prava - istakla je Zlata.

