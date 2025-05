REPETIRALI VREĐALICU: Soni i Kadra uvereni da je ljuvav Anđele i Gastoza osuđenda na PROPAST, dali svoje prognoze za naredni period!

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', voditeljski par Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda ugostili su bivše učesnike Elite, Miloša Radulovića Sonija i Elvina Kandrića Kandru.

Njih dvojica su na samom početku emije prokomentarisali odnos Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

Soni i Terza i su otkrili kako gledaju na zategnut odnos Gastoza i Anđele.

- Anđela pokriva sve koliko može, ne želi da prizna neke stvari, vezane za nju. Ne znam da li joj je lakse da neke stvari ne otkriva, onda dobro. Mislim da Gastoz ni ne želi da sazna sve. Jedva čekam da kulminira sve ovo. Oni nisu nikakav par, po mom mišljenju. Ne mogu da gledaju jedno drugo. Možda je na početku bila neka hemija, ali mi ne deluje da postoji nešto veliko tu. Meni je žao njenog oca, niko ne zna kako je njemu. Mislim da je on gospodin, iskreno. Mislim da je Gastozova tiha patanja od samog početka bila Sofija, kao i mnogima, nego mu je bilo krivo jer je bio odbijen - rekao je Kadra.

- Ja mislim da će Anđela tek trčati za Gastozom. Možda bude neka jurnjava po gradu. On jedva čeka da izađe, verujem da tu nema neke emocije. Ona sigurno misli da je on najveći favorit. Gastoz je rekao Anđeli da je po*no diva, to mu nije trebalo. Verujem da im se sada fanovi mešaju dosta, prelaze s jedne strane na drugu - kazao je Soni.

Soni i Kadra su prokomentarisali raspravu Terze i Anđele.

- Anđela ima prava da komentariše Terzu i Munjeza. Kakvi su to ljudi? Oni su pokazali ko su - kazao je Soni.

- Po mom mišljenju ni Terza, ni Munja nemaju obraza ni srama, da se ne lažemo. Međutim, žene su takođe krive. Zašto dobra žena želi da bude loša? Budu sa takvima, pa nastane problem - kazao je Kadra.

Autor: S.Z.