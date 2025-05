Ti si mi ovo napravio, dao si im mene u ruke: Anđela svalila svu krivicu na Gastoza za haos koji joj se dešava zbog Pavla Jovanovića! (VIDEO)

Drama se nastavlja!

Anđela Đuričić zažalila je što je bila bezobrazna prema Nenadu Marinkoviću Gastozu, pa ga je pozvala da razgovaraju ispred Bele kuće i on je to prihvatio.

- Molim te nemoj da mi ubacuješ nešto što nije istina. Samo nisam želela da pričam više o autu jer sam toliko puta rekla. Zašto moram da odgovaram na ista pitanja? - rekla je Anđela.

- Nemoj da se pecaš, budi lagana - dodao je on.

- Koliko puta treba da ponovim? Najgore je što nije još jednom. Od sad ću da promenim taktiku, sve će da bude tako i tako i sve ću da promenim da je on u pravu. Neka me linčuju, ja sam odron i neka mi ne veruju ništa. Sigurna sam da gledaju napolju ljubavne slike i poruke. Ja se ovde prozivam da sam najveća k*rva poslednjih 15 dana - govorila je Đuričićeva.

- To si ti rekla - rekao je on.

- Vaši kompleksi se biju preko mene - rekla je ona.

- Ja bijem komplekse? - pitao je Gastoz.

- Ne ti, nego on - poručila je Anđela.

- Ništa, nastavi da pričaš istinu i to je to. Smiri se - dodao je on.

- Ne želim da se lomi preko mojih leđa. Smatram da on ima problem sa tobom, a ne sa mnom. On da ima problem sa mnom rekao bi u "Zadruzi 6". Ti si taj koji daje za pravo jer nisi poslednjih dana pored mene i svi misle da ti meni ne veruješ. Ti si njima dao za pravo, dao si im mene u ruke kao meso koje će da rastrgnu - govorila je Anđela.

- Evo ja sam kriv za sve, da li možeš da izdržiš? - pitao je Gastoz.

- Kažem za situaciju koja mi se nameće, a ti si tome dao na težini jer si sve prokrenuo i ispalo je da si bio sa mnom kojoj ništa ne veruješ. Ti ne shvataš da si meni jedini problem, ti si mi sve ovo napravio. Ti si mene dao svima njima u ruke, a to ne shvataš nego ćeš posle da shvatiš kad prođe vreme. Tvoja reakcija u ponedeljak je sve ovo - nastavila je ona.

- Ako si čista boli te k*rac. Šta da ti kažem? Rokaj, snimaj, tu sam. Čovek me je uhvatio nespremnog i to nije mala stvar. Taj neko je tebi niko, a taj niko je tebi nekad pomogao i iznervirao se jer nije ime i prezime nego je niko i izrevoltiran je - govorio je Gastoz.

- Ti si super dečko, on je gosodin, a ja najveća k*rva. To je moja slika da sam gledalac. Ja bih to rekla i za nekog drugog da ovo slušam - dodala je ona.

Autor: A. Nikolić