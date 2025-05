Noć koju niste smeli da propustite!

Tokom sinoćnje večeri u Beloj kući je održana emisija 'Gledanje snimaka'. Voditeljka je bila Ivana Šopić. Ovu noć obeležile su varnice između Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić, kao i atak bivših drugarica i devojaka na Danijela Dujkovića Munjeza.

Na prvom klipu takmičari su imali priliku da vide kako Nenad Marinković Gastoz pokušava da se seti detalje o odnosu Anđele Đuričić i Pavla Jovanovića.

- Ja sam protumačila kao da razgovaraju o svemu, sviđaju mi se Dačina pitanja. Ja znam da je on mene pitao na početku i to što je čuo od njega. Pitao me je da li sam bila sa njim i za auto, sve sam ispričala da me ne bi dalje ispitivao. Detalj sam ispustila, a bitnije mi je bilo da objasnim da nisam bila sa njim. Ja stojim iza svega što sam rekla. On može da kaže da je znao, ali je to znao iz njegove priče. To što je verovao u njegovu priču, pa je poverovao meni, to je njegovo. Rekao je da zna za još jednu takvu priču kad je on u pitanju i možda ima neke stvari za koje zna da nisu istina. Nije mi rekao kako je odlučio meni da veruje, ali verujem da je imao takva iskustva sa njim - govorila je Anđela.

- Priča se po kući da dosta utihneš kad je ova tema u pitanju, kao da želiš da stopiraš - dodala je voditeljka.

- Može da se tumači tako, ali mislim da otkako je krenulo da se priča o tome nisam nijednu emisiju propustila da pričam o tome. Spoljni svet nije nešto o čemu želim da pričam, ne želim da uplićem ljude. Upoznala sam ga ovde, kuma me je upoznala sa njim i rekla da je dečko koji je najlepše pričala o meni. Ja sam posle shvatila da je to drugačiji ekstrem i da se preko televizora zaljubio u mene - dodala je Đuričićeva.

- Da, pitao sam jer mi je bilo čudno... Poenta je da imate u glavi da je Pavle rekao da je upoznao nju i kumu u isto vreme, a poenta je da je kuma nju upoznala - dodao je Gastoz.

Anđela Đuričić nakon silnih rasprava sa ukućanima počela je da roni gorke suze, da bi se čak odlučila ponovo za poligraf.

- Ja sam milion puta rekla da nisam bila s njim. Zašto mi niste dali jeb*ni poligraf da skinem čoveka sa grbače? Ja ne znam koliko puta treba da ponovim. Ko normalan ide svaki dan na Televiziju? Ovo je psihičko maltretiranje mene, tražila sam poligraf i jedan odgovor bi dokazao sve. Kakve ljubavne poruke, pipnuo me nije. Toliko puta sam rekla za automobil. Kada sam dolazila avionom, trebao mi je auto na par dana i on se ponudio. On meni ništa nije plaćao, ja to tvrdim. Dečko ima ozbiljne probleme i nije normalno. On to radi zbog Gastoza jer se on verovatno potajno nadao da će biti sa mnom nekada - rekla je Anđela.

Anđela Đuričić zažalila je što je bila bezobrazna prema Nenadu Marinkoviću Gastozu, pa ga je pozvala da razgovaraju ispred Bele kuće i on je to prihvatio.

- Koliko puta treba da ponovim? Najgore je što nije još jednom. Od sad ću da promenim taktiku, sve će da bude tako i tako i sve ću da promenim da je on u pravu. Neka me linčuju, ja sam odron i neka mi ne veruju ništa. Sigurna sam da gledaju napolju ljubavne slike i poruke. Ja se ovde prozivam da sam najveća k*rva poslednjih 15 dana - govorila je Đuričićeva.

- Ništa, nastavi da pričaš istinu i to je to. Smiri se - dodao je on.

- Ne želim da se lomi preko mojih leđa. Smatram da on ima problem sa tobom, a ne sa mnom. On da ima problem sa mnom rekao bi u "Zadruzi 6". Ti si taj koji daje za pravo jer nisi poslednjih dana pored mene i svi misle da ti meni ne veruješ. Ti si njima dao za pravo, dao si im mene u ruke kao meso koje će da rastrgnu - govorila je Anđela.

Nenad Marinković Gastoz porazgovarao je sa Jordankon Denčić o Anđeli Đuričić, što je njoj opet prikazalo nepoverenje prema njoj.

- On mene nije ni pitao da bih ga ja slagala. Milan je to prvo pitao za stolom, ja sam tad sve negirala. Ispričala sam mu posle, ali taj detalj sam zaboravio. On je dobio to pitanje, objasnila sam mu u krevetu, pa mi je bilo i čudno što je imao tu reakciju u krevetu. Ja sam mu danas rekla da mi nije jasno zašto se folira i pravi se kao da ništa nije znao. Sad su njih dvojica takvi, a ja sam najgora i taj sukob se lomi preko mene - rekla je Anđela.

- Sumnjivo je jer ste prikrivali informacije, ovo da ste izbacilina sto i da se on obratio Pavlu i rekao da nije ispao fer i muški - dodao je Karić.

- Što bih se obratio kad ništa nije imala sa njim? Muškarci kao muškarci, drugačije kad žena kaže neke stvari - pričao je Gastoz.

NJihovu priču su polako počeli da sklapaju. Shvatili su da Pavle Jovanović i Gastozova bivša devojka šuruju zajedno protiv njih.

- Sada je valjda jasno Gastozu da sam mu rekla zašto iznosi Pavle neke stvari. Ne budi glup i shvati - rekla je Matora.

- Ja sam skapirala, Pavle je u dobrim odnosima sa bivšom devojkom njegovom i iznosi dokaze koje mu je ona ustupila - rekla je Anđela.

- Dečko koji je bio tu s tobom na ručku i kom si ti dugovao pare, on je meni rekao da si mu dužan 60.000 evra - rekla je Matora.

U toku emisije takmičari su imali priliku da vide svađu Anđele Đuričić i Borislava Terzića Terze, što je izazvalo još žustriju raspravu sa Sofijom Janićijević.

- Ja sam rekla da je okej da zovu ljude da nas komentarišu, ali neka pričaju o drugim ljudima. Svi su imali svađe i rasprave, a oni nas komentarišu - dodala je Anđela.

- Anđela je zamolila voditelje radija da ih iskuliraju. Anđela je lepo rekla da se njihove teme zataškavaju. Mi smo videli na koji način je Terza gazio Milicu. Ona je zamolila da se zataška. Što se tiče Gastoza nije mu prišla jer nije htela da podgreva situaciju - rekao je Uroš.

- On priča o mojim p*rno snimcima koje nemam, a kad se priča o Anđelinim on ide u pušionicu i ne komentariše - rekla je Sofija.

Luka Vujović i Aneli Ahmić posvađali su se zbog toga što ona misli da Luka uporno gura Stefana KArića da iznosi mišljenje umesto njega.

- On se konstantno obraća Stefanu ili govori da Stefan komentariše. On njega tu gleda kao prijatelja i mozak mi je isprao Stefanom. Ja sam više puta videla da Stefan sluša, a on ga doziva i govori mu šta da kaže - rekla je Aneli.

- Ja sam šokiran - poručio je Luka.

- Mi smo prijatelji i drugovi i to smo više puta pokazali da jesmo. Bezveze je da ovo prebacuje posle one priče - govorio je Stefan.

- Ja mislim da je ovo radila za klip i da je zato rekla da sam opsednut Karićem, to se čuje na klipu - dodao je Luka.

Na narednom klipu ukućani su pogledali kako Slađa Poršelina proziva Sofiju Janićijević zbog njene prošlosti.

- Slađa radi sve na silu - rekao je Terza.

- Jedva čekam da izađem i da nađem sve o njoj. Idem pravo kod Atmira kad izađem - rekla je Slađa.

- Ja nemam drugi dom, osim srca tvog - rekla je Sofija.

- Atmir će da te obuči za sledeću godinu. Mene napada deset ljudi - rekla je Slađa.

Anđela Đuričić saznala kako Jordanka Denčić šuruje sa Enom Čolić iza njenih leđa.

- Ružno je prema meni, kao vi ćete da idete napolje da pijete. Ovo može da se gleda kao da nas dvoje napolju nećemo ni biti zajedno, kao ko j*be Anđelu neće biti zajedno i zvaćemo Enu. Neka mene bude sramota, ali znam kako ovo može da se tumači - dodala je Đuričićeva.

- Moram da kažem da je Anđela totalno u pravu. Ljudi mogu da misle da sam te terao da me miriš sa Enom. Ona je tupava i smotana - dodao je Gastoz.

- Sve je suprotno, on je meni rekao da mu se Ena zgadila i nikad mi u pozitivnom smislu nije komentarisao - rekla je Džordi.

Nakon što je Gastoz savetovao Draganu Stojančević protiv Jovane Tomić Matore nastala je žestoka rasprava.

- Mislim da bi joj Nenad sa strane rekao bez bubice, to sam i prošli put rekao. Nešto ružno o meni bi joj rekao, verovatno hoće da joj kaže da igram rijaliti. Meni je Dragana rekla da oni nisu prijatelji nego da su se sreli jednom - rekla je Matora.

- Fascinantno koliko ljudi žele da skrenu temu. Puca mi kur*c za Matoru, ne želim da devojka izgubi majku. Od tog dana je svaki dan pitam da li je dobro, da li su se odvojile i tako dalje. Ne želim da joj uđem u mozak, ali sam želeo da joj objasnim šta sam ja doživeo svoju majku. Mislim da sam rekao dovoljno i da je majka jedina na svetu - rekao je Gastoz.

Ana Nikolić tokom svoje rasprave sa STefanom Kordom, jasno ga je vratila svoje mesto i pokazala mu zube.

- Ja sam nervozna danima i neraspoložena. Ja sam to jutro provocirala Kordu, Luka mi je tražio pincetu i ja sam kroz šalu pitala da mu zubima otkinem tu dlačicu, a on je tu pop*zdeo i sve vreme mi je to prebacivao. Ja njemu odbrojavam dane, minute i sekunde - govorila je Ana.

Uroš Stanić na sve načine pokušava da oblati Sofiju Janićijević, čak je zbog toga stao na stranu Sanje Grujić i Marka Stefanovića.

- Uroš ume da bude jako fin kada si ti fin prema njemu, veći je problem Jordanka - rekla je Sanja.

- Ja sam ovde samo realan i branim Sanju i Marka od Sofije jer im se meša u odnos - rekao je Uroš.

Autor: A.Anđić