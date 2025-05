Popularni reper i muzički producent Damjan Čarapić poznatiji kao Tozla, uvek se rado odazvao, kako bi dao svoj lični sud, o vezi svog bliskog prijatelja, Nenada Marinkovića Gastoza!

Nakon raskida i pomirenja, Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đurišić, oni su u centru pažnje već danima te ih takmičari redovno kometarišu ali i Anđelin odnos od pre dve godine sa Pavlom Jovanovićem.

Tozla na m je na početku razgovora rekao šta misli o odnosu Anđele i Gastoza.

- Ja nemam šta da ti kažem na taj njihov odnos, vidi se da je on zaljubljen u nju i da se on bori da budu zajedno, ali to je sve na njima. - rekao je Tozla.

On se osvrnuo na Gastozovu priču da je Pavle dao novac za Gastoza dok je on bio na Tajlandu:

Jedina stvar koju sam čuo da je Gale misli da je Pavle uplatio njemu pare kada je bio na Tajlandu. Ja sada moram da kažem, ja sam skupljao novac, Pavle nije dao novac za njega niti ga je on vadio sa Tajlanda - rekao je Tozla pa se osvrnuo na reči Jovane Tomić Matore da Gastoz duguje velike pare:

- To je laž, Gale i ja smo kao krpa i zakrpa, ja sve znam. On jedini dug koji je imao kada je bio na Tajlandu. Ja sam tada zvao ljude tada da se skupi novac i ima spisak ko je dao novac kako bi on to vratio. Taj dug koji Gastoz ima prema ljudima je mnogo manji pod tih 60 hiljada evra za koje Matora priča, taj dug je oko 12 hiljada evra sada, ljudi su njemu davali novac tada da mu pomognu i da ne mora da im vrati, ali on je nekima vratio, a nekima će vrati tek jer je on takav. Meni je bitno da se zna da Pavle nije dao ništa.

- Što se tiče priče o Anđeli i Pavlu, ja ne znam kome da verujem, ali priča je nebitna. Sviđa mi se što Anđela traži poligraf da dokaže istinu, a ovamo mi je čudno što Pavle to toliko priča, a desillo se pre dve godine, mislim koga briga za to.

Autor: A.Anđić